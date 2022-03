Wunstorf

„Wir müssen uns vom derzeitigen L-Gas in unseren Gasleitungen verabschieden. Die entsprechenden Quellen versiegen, die vor allem in den Niederlanden und einige wenige auch in Deutschland liegen“, erklärt Henning Radant, Geschäftsführer der Stadtwerke Wunstorf. Ganz Nordwestdeutschland sei davon betroffen. Die Bundesnetzagentur hat angeordnet, bis zum 13. Mai 2025 auf H-Gas umzustellen. Wunstorf bereitet die Umstellung gemeinsam mit Garbsen vor. Noch in diesem Jahr wollen die Versorger damit beginnen, die Geräte zu erfassen. Ein speziell eingerichtetes Büro soll die Kunden informieren.

Bevorstehender Wechsel: Geschäftsführer Henning Radant (stehend), Stadtwerke Wunstorf, informiert die Kommunalpolitik im Bauausschuss über die bevorstehende Umstellung der Gasversorgung. Quelle: Winfried Gburek

Die Erdgasversorgung in Deutschland erfolgt grundsätzlich entweder mit L-Gas oder mit H-Gas. Diese unterscheiden sich in ihrer chemischen Zusammensetzung und somit in ihrem Energiegehalt. Wer zuhause auf wohlige 22 Grad Celsius heizen möchte, benötigt mehr Kubikmeter L-Gas, weil es den geringeren Brennwert hat. H-Gas hingegen enthält mehr Methan und damit auch einen höheren Brennwert und Energiegehalt. Der Energiegehalt wird in aller Regel über den sogenannten Brennwert angegeben, der in Kilowattstunden pro Kubikmeter ausgewiesen wird.

H-Gas hat höheren Brennwert

In der Bezeichnung steht „L“ dabei für „low“ (niedrig), „H“ steht für „high“ (hoch). Der Brennwert von H-Gas ist mit 13 bis 14 Kilowattstunden pro Kubikmeter entsprechend höher als der von L-Gas (rund 9 bis 10 Kilowattstunden pro Kubikmeter). Dabei kann der Brennwert je nach Herkunft und chemischer Zusammensetzung schwanken. L-Gas wird in den Niederlanden und in Deutschland gefördert, H-Gas in der ganzen Welt. Die Versorger rechnen die verbrauchten Energiemengen in Kilowattstunden ab, so dass der Preis unabhängig von der Erdgasqualität immer eine vergleichbare Basis hat.

Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit ergeben sich auch unterschiedliche Anforderungen an technische Geräte, die entsprechend der Erdgasqualität eingestellt werden müssen. „Bevor die Umstellung auf H-Gas möglich ist, müssen in Wunstorf 14.000 gasbetriebene Geräte erfasst und begutachtet werden“, kündigt Radant an. Es gebe allerdings auch Geräte, die sich allein darauf einstellen. Alle werde Dienstleisterfirmen begutachten. Daraufhin legen sie fest, welche Veränderung am jeweiligen Gerät notwendig seien, damit das H-Gas eingespeist werden kann.

Wer trägt die Kosten?

Die Kosten dieser Erfassung trägt der Gasversorger. Nur in Einzelfällen sei damit zu rechnen, dass beispielsweise neue Brennwertgeräte für Heizungsanlagen notwendig werden. Sollte dies eintreten und der Kunde ad hoc die Kosten nicht aufbringen können, „werden wir bei der Finanzierung helfen“, erläutert Radant die Vorgehensweise. Es sei wegen der hohen Zahl der Geräte ein sehr aufwendiges Verfahren, nicht aber wegen der Technik. 4 Millionen Euro müssen für das Projekt investiert werden, bevor das neue H-Gas auch in Wunstorf in die Leitungen fließt. „Im Übergang werden einige Geräte mit L-Gas und andere bereits mit H-Gas betrieben werden.“

Muss das Gas aus Russland kommen?

Bisher gebe es noch keine andere Möglichkeit, als das Gas aus Russland zu beziehen, schildert Radant. Von dort würden derzeit 55 Prozent des Gasbedarfs eingeführt. Länder wie beispielsweise Norwegen und die Niederlande könnten Deutschland nicht ausreichend beliefern. Mit Blick auf die zukünftige H-Gas-Versorgung spart Radant nicht mit Kritik gegenüber der zuständigen Bundesbehörde: „Die Bundesnetzagentur hat mit Regulierungen Investitionen unwirtschaftlich gemacht.“

Vor der Umstellung auf das neue H-Gas: Vierzehntausend Geräte in Haushalten und Betrieben müssen erfasst und vorbereitet werden. Quelle: Winfried Gburek

Gaspreis bleibt vorerst stabil

Alle anderen europäischen Länder hätten bereits in zukunftsträchtige sogenannte LNG-Terminals investiert – nur Deutschland nicht. „Deutschland hat nicht einen einzigen LNG-Terminal, um Flüssiggas einführen zu können.“ Erst in vier Jahren soll der erste Terminal nach aktuellen Planungen des Bundes einsatzfähig sein. Ein LNG-Terminal ist die Einrichtung eines Flüssigerdgasterminals für den Umschlag von Flüssigerdgas. Zumeist umfasst er die Anlagen sowie Be- und Entladen von Tankern und ist per Pipeline an das Gasnetz angeschlossen.

Was bedeutet das für Kunden der Stadtwerke Wunstorf?

Für die Kunden der Stadtwerke Wunstorf hat der Geschäftsführer positive Nachrichten. „Es gibt Entwarnung. Wir haben rechtzeitig vorgesorgt. Somit kann ich versichern, dass wir in diesem Jahr den Gaspreis nicht anpassen müssen.“ Zum Jahresende werde das voraussichtlich anders aussehen, räumt er ein. „Dann werden wir die Gaspreise anheben müssen.“ In einem Ausblick auf die Zukunft der Energieversorgung betont er, dass die Bundesregierung bis zum Jahr 2045 das Gas in der Energieversorgung ganz abschaffen will. Es liefen aber bereits Versuche, um die bestehende Infrastruktur in Zukunft mit wenig Aufwand für die Versorgung mit Wasserstoff einzusetzen, der das Gas ablösen könnte.

Von Winfried Gburek