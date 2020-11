Nordbruch/Idensen

Geoff Mummery liebt Wind, Wellen und Wasser. Und überhaupt die Natur. Die genießt der gebürtige Kanadier am liebsten auf seinem Board beim Stand-up-Paddling auf dem Mittellandkanal. Was ihm dabei zunehmend missfällt, ist der Müll, den er im Wasser findet. Der 44-Jährige hat daher eine Art Netz auf seinem Board, um den Unrat, den er aus dem Wasser fischt, zu befestigen und zu Hause zu entsorgen.

Sportler legt oft neun Kilometer zurück

Meist ist Mummery zwischen Nordbruch, seinem Wohnort, und Haste unterwegs, aber auch schon mal bis Idensen. Im Sommer fährt er drei- bis viermal pro Woche, im Herbst sind es ein bis zwei Touren in der Woche. Dabei legt er rund neun Kilometer zurück. Und was findet er alles so im Kanal? „Das reicht von Flaschen, Dosen, Kaffeepads und Zahnbürsten bis zum Leitpfosten und Hundespielzeug. Am ekligsten war eine volle Windel“, zählt Mummery auf. Auch Zigarettenschachteln sowie und Plastiktaue und Tüten gehören zu seiner Ausbeute.

Anzeige

Umweltschutz soll auf Stundenplan stehen

Auch, wenn der 44-Jährige mit dem Rad am Kanal entlangfährt, entdeckt er viel Müll. Mummery macht sich dazu viele Gedanken. „Ich will etwas verändern wegen der Zukunft meiner Kinder und der Welt. Diese braucht mehr Leute, die sich kümmern“, sagt er. Seiner Ansicht nach werde das Umweltthema in Schulen nicht genügend berücksichtigt. Das sehe auch eine befreundete Lehrerin so. Mummery spricht sich dafür aus, dass Umwelt als Unterrichtsfach von der ersten Klasse an auf dem Stundenplan stehen sollte.

Umweltsünden sollten härter bestraft werden

In Kanada etwa gebe es ab der zweiten Klasse das Schulfach Umweltbildung. Mummery spricht sich auch für höhere Strafen bei Umweltverschmutzung aus. „In Calgary muss man 500 Dollar zahlen, wenn man beim Wegwerfen einer Kippe erwischt wird“, erläutert er. Sein Heimatland schafft 2021 auch Strohhalme, Plastikbesteck und-geschirr ab. Statt Mineralwasser in Flaschen zu trinken, filtert Familie Mummery Leitungswasser. Das ist das am meisten geschützte Lebensmittel.

Mummery hat eine Art Netz auf seinem Board, um den Unrat, den er aus dem Wasser fischt, zu befestigen. Quelle: Florian Hake

Behälter statt Verpackungen nehmen

Auch beim Einkaufen könne jeder zur Müllvermeidung beitragen, appelliert er. „Statt eingeschweißter Wurst- und Käseverpackungen nehmen wir in Kanada Edelstahlbehälter und lassen uns die Ware im Supermarkt hineinlegen. Die Behälter halten ewig und könnten doch auch in Deutschland produziert werden“, sagt Mummery. Körbe und Stofftaschen könnten Plastiktüten leicht ersetzen. Der Kanadier spricht sich außerdem für eine Steuer auf Umverpackungen aus, um Menschen zum Umdenken zu bewegen.

Lesen Sie auch

Länder können voneinander lernen

Deutschland und Kanada könnten voreinander lernen, meint er. Solar- und Windenergie würden hierzulande mehr genutzt als in Kanada. „Viele kleine Dinge zusammen können etwas Großes bewegen, wenn alle mitmachen“, lautet Mummerys Devise. In Kanada hingegen werde mit der Natur sorgsamer umgegangen.

Mummery und seine Familie leben erst seit vorigem Jahr in Deutschland, damit die Großeltern ihre Enkeltöchter besser kennenlernen. „Wegen Corona haben wir um ein Jahr verlängert. Aber nächstes Jahr geht es wieder zurück nach Kanada“, sagt der 44-Jährige. Dort ist er sechs Jahre lang als Kajak-Tourenführer und zuvor als Unternehmer tätig gewesen. „Jetzt kann ich mir auch vorstellen, im Umweltbereich zu arbeiten“, sagt Mummery.

Von Anke Lütjens