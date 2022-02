Durchschnittlich zwanzig Brotsorten halten Wunstorfer Bäcker für die Kunden zu jeder Tageszeit bereit. Nicht alles ist am Ende des Tages verkauft. Was geschieht mit dem Restbrot? Wir haben drei Bäcker in der Backstube aufgesucht und vom besonderen Wert des Restbrotes erfahren.