Wunstorf

„Rockin All over the World“: In Küsters Hof präsentiert am Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr La Sol Events eine Tribute to Status Quo Band mit einer Covershow. Die Coverband spielt am Abend bekannte Hits und bewegende Lieder des Originals. Schon oft sind die Musiker vor großen Publikum wie beim Maschseefest in Hannover oder beim Harly-Davidson-Treffen, der Superrallye in Ballenstedt aufgetreten und haben ihre Show erfolgreich präsentiert. Sie konnten beim großen Festival „ Oberhausen rockt!“ ihr Können zeigen und das zweimal in Folge.

Zwischen ihnen und anderen Status-Quo-Tributebands ist nach Angaben der Veranstalter ein starker Kontrast, von der professionellen Show bis hin zu der weißen Marshallverstärkerwand fallen die Musiker mit ihrer Präsens nah am Original auf. Die Bandmitglieder Matthias Berking, Rainer Gauß, Jörg Kiwitt und Tobi Euler werden dem Publikum auf dem Event eine erstklassige Performance mit ihren Gitarrenduellen bieten, betont La Sol Events.

Karten für das Konzert kosten 17,60 Euro und können im Internet auf www.lasol-events.de bestellt werden.

Von Jehaan Elhout