Steinhude

Die Steinhuder Schützen haben am Tag des Königsschießens ihr Bestes geben müssen. Das galt vor allem für diejenigen, die zum Schluss ins Stechen kamen. Bereits vorher war das Schießen um die Orden zum Schützenfest entschieden worden. Den Titel des Schützenkönigs sicherte sich wie im Vorjahr Stefan Schünemann. Mit 28 und 25 Ring sicherte er sich den Titel und verwies Dirk Bredthauer mit 28 und 24 Ring auf den zweiten Platz. Den dritten Platz holte sich Stefan Schulz mit 27 Ring.

Schützen feiern ihre Damenkönigin

Als Damenkönigin feiern die Steinhuder Schützen Christina Tatje mit 30 Ring vor Kerstin Schwartz (29 Ring) und Jutta Arnold mit 28 Ring. Dominik Nienhaus setzte sich im Stechen als Bürgerkönig mit 30/29 Ring vor Oliver Laux mit 30/28 Ring und Christiane Sayed mit 29/30 Ring durch. Den im Lichtpunktschießen ausgeschossenen Jüngstenkönig errang Mirco Vargovic mit 28 Ring vor Mike Fürstenberger mit 27/30 Ring und Carolin Hoppe mit 27/29.

Lea Pohl setzte sich als Schülerkönigin mit 29/30 Ring durch. Zweite wurde Giulia Pazies mit zweimal 29 Ring. Den dritten Platz belegte Lea Kondziella mit 28 Ring. Den Titel des Jungschützenkönigs errang Leonie Pohl mit 29 Ring vor Eike Arnold mit 28 und Pascal Ziadak mit 26 Ring. Beim Ordensschießen sicherte sich Mike Fürstenberger in der Disziplin Lichtpunktschießen mit einem Teiler von 76,5 Gold. Silber bekam Carolin Hoppe mit einem Teiler von 153,8. Bronze ging an Leonie Karrasch mit 27 Ring. Einen Orden in Gold beim Luftgewehrschießen der Jugend erhielt Eike Arnold mit 30 Ring, Silber ging an Leonie Pohl mit 29 Ring. Pascal Ziadak schoss 26 Ring und bekam dafür Bronze.

Orden werden vergeben

Den Scharfschützenorden in Gold in der Disziplin stehend freihändig sicherte sich Jörg Salge mit einem Teiler von 86,7. Silber gewann Kerstin Schwarz mit 119,1 und Bronze ging an Alexander Fuchs mit 229,6. Markus Tatje erhielt mit glatt 30 Ring den Luftgewehrorden in Gold. Im Stechen sicherte sich aufgrund des besseren Teilers Wolfgang Ulrich Silber, Bronze ging an Jörg Raatz. Axel Schwiering errang mit 30 Ring den Kleinkaliberorden in Gold. Silber erhielt Torsten Hodann mit Teiler 64,5 und Bronze sicherte sich Jörg Raatz mit 114,9.

Beim Glücksorden für Luftgewehr und für Kleinkaliber wurde der Teiler gezogen. Die Gewinner gibt der Schützenverein erst während des Schützenfestes im Festzelt bekannt. Das beginnt am Freitag, 19. Juli, mit dem Zapfenstreich am Ratskellergelände um 21 Uhr. Um 22 Uhr steigt die große Schlagerparty mit DJ Ruven im Festzelt auf dem Platz im Scheunenviertel.

Von Anke Lütjens