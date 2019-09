Steinhude

Zum zweiten Mal in diesem Jahr steht das Steinhuder Scheunenviertel am Wochenende 14. und 15. September im Zeichen des Foodfestivals, das der Veranstalter Fremd.Essen organisiert. An einem guten Dutzend von Foodtrucks können die Besucher am Sonnabend von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr internat...