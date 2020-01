Steinhude

Als die Bewohner eines Einfamilienhauses am Freitag, 10. Januar, abends zurückkehrten, waren alle Räume durchwühlt. Einbrecher hatten sich über die aufgehebelte Haustür Zutritt zum Gebäude an der Straße Am Höllenkamp verschafft. Die Polizei konnte keine Angaben zum Tatzeitpunkt und über die Beute machen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rita Nandy