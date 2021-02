Steinhude

Die Eisfläche auf dem Steinhuder Meer hat sich Sonnabend schon bis zur Mittagszeit gut mit Menschen gefüllt. In den Uferbereichen ist das schneebedeckte Eis an vielen Ecken zwar recht uneben, aber weiter draußen waren viele auf einer Linie parallel zum Ufer mit Schlittschuhen unterwegs. Kleinere Kinder ließen sich auf Schlitten ziehen, größere hatten sich Eishockeyfelder markiert. Einzelne schwarze Punkte sah man gegen 12 Uhr auch schon auf dem Weg zum Wilhelmstein. Und am Schaumburg-Lippischen Seglerverein hatte schon jemand einen Eissegler aufgebaut, nahm das Segel aber erstmal wieder herunter. Der Wind war auch eher schwach.

Behörden weisen auf Gefahren hin

Sie alle wollten eine Gelegenheit nutzen, die sich schon lange nicht mehr geboten hat. Dabei hatten die Stadt Wunstorf und die Feuerwehr noch in dieser Woche davor gewarnt, die Eisschicht auf den Gewässern insbesondere des Steinhuder Meeres zu betreten. „Wer dies dennoch tut, begibt sich in Lebensgefahr“, schrieb Sprecherin Lisa-Marleen Schmitz. Bei einem Einbrechen in das Eis kühle der Körper im kalten Wasser extrem schnell aus. Betroffene seien in wenigen Minuten bewegungsunfähig und drohten damit zu ertrinken. Erwachsene sollten auch Kinder auf die Gefahr aufmerksam machen.

Das Steinhuder Meer wird auch nie offiziell freigegeben.

Feuerwehrleute üben auf dem Steinhuder Meer eine Eisrettung

Die Ortsfeuerwehr Steinhude nutzte am Sonnabendnachmittag die Gelegenheit, ihr Hoovercraft für eine Übung aus dem Bootshaus zu holen. Die Besatzung übte auf dem zugefrorenen Meer eine Eisrettung.

Auch die Polizei zeigte sich am Sonnabend schon, zum einen wegen der Sicherheit auf dem Eis, zum anderen wegen der geltenden Corona-Regeln. Am Hafen und der Promenade war allerdings fast niemand gesehen, weil sich alle aufs Eis getraut haben, auch einfach nur als Spaziergänger.

