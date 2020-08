Steinhude

Das Fischer- und Webermuseum in Steinhude zeigt seit Freitag seine erste Sonderausstellung dieses Jahres. Sie wird coronabedingt wohl auch die einzige bleiben. Dafür aber kann das Museum die Schau der Patchwork-Gilde Deutschland jetzt erstmals als eine Weltpremiere präsentieren.

Schon zum zwölften Mal hat die Gilde einen Wettbewerb unter dem Titel „Tradition und Moderne“ für Quilts gestartet. Für diese Deckenart verbinden die Künstler zwei oder drei Stoffschichten miteinander und verzieren die Oberseite mit vielen kleinen Stoffelementen. „Deshalb kann die Arbeit auch schon einmal vier Jahre dauern“, erklärt Barbara Lange, Vorsitzende der Gilde. Das hänge vor allem davon ab, wie viel Handarbeit darin stecke.

Anzeige

Bei dem alle drei Jahre organisierten Wettbewerb macht der Verband nur wenige Vorgaben und freut sich dann über die oft sehr kreativen Einsendungen. Über die 117 Beiträge aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA befand auch dieses Mal eine Jury. Sie bestand aus den Künstlerinnen Birgit Schüller und Heidi Förster sowie Jana Sterbova vom Prague Patchwork Meeting. Das Trio hat nun 41 Quilts für die Ausstellung ausgesucht.

Weitere HAZ+ Artikel

Gilde musste Festival verschieben

Eigentlich hätte die Gilde die Werke erstmals im Mai bei ihren Patchworktagen in Meiningen im Original zeigen wollen. Doch sie konnte wegen der Pandemie zunächst nur zur digitalen Schau einladen, auch Quilt-Kurse werden zurzeit vor allem über das Internet angeboten. „Die Werke live zu sehen, ist doch noch einmal etwas anderes“, findet Lange. Museumsleiterein Verena Walter-Bockhorn ergänzt: „Wir sind jedes Mal überrascht, was wir bekommen.“ Neben vielen abstrakten Mustern ist in diesem Jahr auch mal ein Beethoven-Porträt dabei.

Zur Galerie Die Patchwork-Gilde Deutschland zeigt wieder eine Quilt-Ausstellung im Fischer- und Webermuseum.

Im Museum hat die Wanderausstellung schon mehrmals gastiert, zuletzt 2018. In diesem Jahr können bis zum 31. Oktober nur jeweils 10 Besucher die Ausstellung ansehen, sie müssen dabei einer Einbahnstraße folgen. Nach der Premiere in Steinhude sollen die ausgewählten Quilts unter anderem auch noch in Einbeck, Prag, Helmbrechts, Mindelheim und Fürstenfeldbruck gezeigt werden. Das Quilt-Festival soll nun im nächsten Jahr folgen. Der Verein besteht seit 1985 und hat rund 6000 Mitglieder. Aus den Wettbewerbsbeiträgen kauft die Gilde immer auch ein traditionelles und ein modernes Werk an. So ist die Sammlung schon auf 20 Quilts gewachsen.

Dem Museum fehlen Einnahmen

Der verspätete Saisonstart zu Pfingsten und das reduzierte Programm haben die Besucherzahlen in dem Wunstorfer Doppelmuseum, das auch über eine Spielzeugsammlung verfügt, einbrechen lassen. „Wir haben noch keine genauen Zahlen, aber finanziell wird es auf jeden Fall eng“, sagt die Vorsitzende des Trägervereins, Ulrike Pickert-Maaß. Erste Soforthilfen seien zwar geflossen, doch man müsse sich noch um weitere Zuschüsse bemühen. Das Museum habe ja auch investieren müssen, um überhaupt wieder Besucher einlassen zu können.

„Weil derzeit höchstens 27 Besucher ins Museum dürfen, haben wir auch Probleme, Reisegruppen bei uns empfangen zu können“, sagt Museumsleiterin Walter-Bockhorn. Allerdings müssten sich Museumsgäste nicht generell vorher anmelden.

Lesen Sie auch: Das Fischer- und Webermuseum in Wunstorf-Steinhude wird renoviert.

Das Fischer- und Webermuseum, Neuer Winkel 8, ist mittwochs bis sonnabends von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder. Die Patchwork-Gilde hat einen Katalog aufgelegt, den sie zum Preis von 14,72 Euro verkauft.

Von Sven Sokoll