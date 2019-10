Großenheidorn/Steinhude

Eine erfolgreiche Premiere hat der Rassegeflügelzuchtverein Steinhude am Wochenende mit seiner Steinhuder-Meer-Schau gehabt. Erstmals hat der Verein seine Tiere nicht in der Jahnsporthalle präsentiert, sondern in einem Zelt auf dem Gelände seines Parks an der Großenheidorner Mehrzweckhalle. „Das hat für uns...