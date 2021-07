Steinhude

Geschäftiges Treiben in der Sammelhalle der Fluthilfe am Pageskampe in Steinhude: Am Mittwochnachmittag haben dort zahlreiche Helfer den ersten Transport nach Bad Neuenahr vorbereitet. Ein Transporter vom Autohaus Marcel Möller, vollgepackt mit Schaufeln, Eimern, Schneeschiebern, Arbeitshandschuhen und -schuhen, Gummistiefeln und anderen Hilfsmitteln für die Aufräumarbeiten im Hochwassergebiet.

Zahlreiche Firmen haben ihre Lager durchgesehen und eingepackt, was den Betroffenen an Material und Werkzeug zum Aufräumen fehlt. Zwei Notstromaggregate, eine Tauchpumpe und ein Nass-Sauger gehören auch zur Fracht des Transporters, mit dem Markus Schmidt am Donnerstagmorgen losgefahren ist.

Nächster Transport startet am Sonnabend

Auch Initiator Marco Kossakowski hat Kombi und Anhänger bepackt, ein weiterer großer Transport soll sich am Sonnabend auf den Weg machen. Thorsten Leder fährt mit einem 7,5-Tonner los. Stetig kommen auch weitere Spenden an – ob das Paar Feuerwehr-Gummistiefel, das Rebecca Asche aus Sachsenhagen aussortiert hat, oder die große Lieferung mit übrig gebliebenen Waren vom Dorfflohmarkt aus Eilvese, den Feuerwehrleute am Mittwoch anlieferten.

Zur Galerie Während die Helferinnen und Helfer in Wunstorf die Hilfsgüter für die Hochwasserregion einpacken, treffen immer weitere ein. Die Halle für die Sammelaktion von Marco Kossakowski hat Fabrice Porsch zur Verfügung gestellt.

Helferin aus der Eifel hält Kontakt

Eine der Helferinnen, die im Lager beim Sortieren hilft, stammt aus der Eifel. Auch in ihrem Heimatdorf hat das Wasser Verwüstungen und Tote hinterlassen. Sie hält den Kontakt mit Angehörigen und berichtet, woran es vor Ort fehlt. Kleidung und Möbel beispielsweise können die Betroffenen aktuell nicht gebrauchen. Erst einmal gehe es darum, Berge von Schlamm und Gerümpel aus Straßen und Häusern zu räumen, sagt sie.

Von Kathrin Götze