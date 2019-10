Steinhude

Der Hospizverein Schaumburg-Lippe bietet eine neue Qualifizierung für Ehrenamtliche an, die sich im ambulanten Hospizdienst betätigen wollen oder sich aus anderen Gründen für das Thema interessieren. Ein Informationsabend ist geplant für Mittwoch, 30. Oktober, 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Steinhude, Am Anger 11.

Das Angebot richtet sich an alle Interessierte aus Steinhude, Großenheidorn, Hagenburg, Sachsenhagen und der Samtgemeinde Nenndorf. Der Hospizdienst begleitet schwerst kranke und sterbende Menschen daheim, in einer Pflegeeinrichtung und im Krankenhaus.

Ausbildung dauert neun Monate

Der Kurs, der die Ehrenamtlichen darauf vorbereiten soll, geht über einen Zeitraum von neun Monaten. Die Gruppe lernt alle zwei Wochen mittwochs im Zeitraum von 19.30 bis 21 Uhr. Dabei lernen die Teilnehmer die Geschichte der Hospizarbeit kennen. Außerdem reden sie in der Ausbildung über die eigene Betroffenheit und den Umgang mit Grenzen. Der Verein vermittelt grundlegende Kenntnisse über das Sterben und den Tod. Schließlich thematisiert den Kurs die Kommunikation in der Sterbebegleitung und den Umgang mit Abschied und Trauer.

Anmeldungen sind bei Christiane Piehl, Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes, unter Telefon (0151) 15749334 möglich. Sie gibt auch weitere Informationen.

Verein besteht seit mehr als 20 Jahren

Der Hospizverein ist 1998 gegründet worden und kümmert sich nicht nur um die Koordination des Hospizdienstes, sondern unterhält zum Beispiel auch Trauertreffs in den Kirchengemeinden Steinhude und Bergkirchen. Auch auf andere Weisen versucht der Verein in seinem Bereich, das Thema Sterben im Gespräch zu halten. Weitere Informationen gibt es auf www.hospizverein-schaumburg.de.

Von Sven Sokoll