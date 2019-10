Cati Erdmann hat ab 2014 mit ihrem heutigen Mann Johannes auf dem zehn Meter langen Schiff „Maverick too“ zwei Jahre lang den Atlantik umrundet – und zwei Tage danach geheiratet. Über den Törn haben sie das Buch „Zu zweit auf See – Auf Schlingerkurs ins Segelabenteuer“ geschrieben – und er ist auch Thema ihres Vortrags am 7. November in Steinhude.

Johannes Erdmann hatte zuvor schon für Furore gesorgt, als er nach dem Abitur mit dem Boot seiner Eltern allein über den Atlantik gesegelt ist. In den vergangenen drei Jahren sind sie mit ihrem mittlerweile erworbenen Katamaran Maverick XL vor allem in den Bahamas unterwegs gewesen, wo sie zahlende Gäste an Bord genommen haben. Nun sind sie zur mittlerweile erfolgreichen Geburt ihres Sohnes Theodor nach Deutschland zurück gekommen.

Der Vortrag beim Seglertreff Region Hannover am Donnerstag, 7. November, beginnt um 19.30 Uhr in den Steinhuder Strandterrassen, Meerstraße 2. Karten zum Preis von 19 Euro sind im Vorverkauf unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Mittelstraße 5, zu bekommen. Weitere Informationen unter www.seglertreff-region-hannover.de sowie www.zu-zweit-auf-see.de.