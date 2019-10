Steinhude

Die Liebe zur Natur ist bei Udo Reckmann in seiner Kindheit am Steinhuder Meer erwacht. Später hat er diese Leidenschaft mit einer anderen zusammengebracht, der Kunst. „Meine Serie von Steinhuder-Meer-Malerei, eine kleine Liebeserklärung, wollte ich deshalb gern in der Kunstscheune zeigen“, sagte Reckmann...