In Steinhude können Naherholungssuchende nicht nur Bootsouvenirs und geräucherten Aal kaufen – sondern auch trendige Kleidung. „Ich weiß, bei Steinhude denkt man nicht unbedingt an Mode“, sagt Katharina Sennholz und lacht. Doch daran arbeitet sie, denn mittlerweile hat sie gleich zwei Boutiquen im Ort.

„Besonders durch die Corona-Reiseverbote ist Steinhude als Naherholungs- und Urlaubsort in Deutschland noch beliebter geworden – da muss man den Menschen am Ufer auch etwas bieten“, findet Sennholz und freut sich, dass sich in dem teils etwas verschlafenen Örtchen etwas tut. Als Beispiel nennt sie, dass nur einen Steinwurf von ihrem „ Lieblingsladen“ entfernt die Junggastronomin Johanna Schmid (28) ihr Café Heimathafen eröffnet hat.

Corona treibt viele Menschen nach Steinhude

Sennholz hat bereits vor fast zehn Jahren eröffnet, 2021 wird großes Jubiläum gefeiert – wenn es Corona zulässt. „Der erste Lockdown war doof, ich musste zumachen. Aber der Sommer war bombastisch, da die Menschen, die nicht ins Ausland reisen konnten, nach Steinhude gekommen sind.“ Zum Baden im See, Tretboot fahren, Fischbrötchen essen – und manche auch zum Shoppen.

Sennholz bietet Mode an, die es nicht überall gibt: Sie fährt alle zwei Wochen nach Holland und in deutsche Modezentren und kauft neue, besondere Ware ein. Die 58-Jährige hat vor allem niederländische und italienische Kleidung im Sortiment – und ist dem Trend oft voraus. „Ich habe schon früher, als ich in Bückeburgs Gastronomien gekellnert habe, mein ganzes Gehalt für Klamotten draufgehen lassen – jetzt ist das mein Beruf“, erzählt sie fröhlich. Dabei ist sie eigentlich Kosmetikerin.

Von der Kosmetikerin zur Boutiquebesitzerin

„Nachdem ich lange im Wellnesshotel in Bad Nenndorf Behandlungen angeboten habe, habe ich mir meinen Traum von einem eigenen Kosmetiksalon in Steinhude erfüllt.“ Dabei lebte sie in Beckedorf, einem Schaumburger 2000-Seelen-Dorf zwischen Bad Nenndorf und Stadthagen, etwa 20 Kilometer von Steinhude entfernt.

„ Steinhude war immer unser Lieblingsort, wir sind jedes Wochenende hierhin gefahren. Jetzt darf ich hier sieben Tage die Woche sein und mit Blick aufs Meer arbeiten.“ Vergangenes Jahr ist Sennholz mit ihrem Mann, dem Immobilienmakler Rüdiger Panzer-Sennholz (53), nach Steinhude gezogen, das gemeinsame Haus in Schaumburg haben sie verkauft.

Denn die Boutique, die vorher ein Kosmetiksalon war, läuft. Doch wie wurde aus einem Kosmetiksalon eine Boutique? Sennholz lacht. „Ich hatte meine Kosmetik im ersten Obergeschoss. Eine Kundin sagte: Miete doch das Untergeschoss dazu, dann kann meine Mutter auch barrierefrei zu dir kommen.“ Doch dieser Schritt lohnte sich nicht, die Mehrzahl an Kunden blieb aus.

Mode war die Notlösung

„Also fuhr ich ins Modezentrum nach Langenhagen, kaufte vier Strickjacken und hängte sie ins Schaufenster, um meine Miete wieder reinzuholen.“ Die Jacken fanden sofort Kunden. Also holte Sennholz weitere Jacken. Und dann Hosen, Blusen, Pullover, Schuhe. Das Gespür für Mode hat Sennholz schließlich. „Mir sagte man schon damals, ich soll eine Boutique eröffnen, aber ich dachte immer: Davon hab ich doch keine Ahnung!“

Aus der Not wurde also Mut. Und der hat sich ausgezahlt. „Eine Kundin sagte: Das ist jetzt mein Lieblingsladen – da hatte ich auch den Namen.“ Das Geschäft lief, sie zog von der Graf-Wilhelm-Straße an den Alten Winkel, um mehr Platz zu haben.

Die Feuertragödie

In der Dachgeschosswohnung über dem Laden ist im Mai 2017 ein Feuer ausgebrochen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Dann gab es 2017 ein dramatisches Ereignis, das den „ Lieblingsladen“ zu einer Ruine machte: Ein Brand zerstörte das ganze Haus. „Ein Handwerker brannte das Efeu mit einem Bunsenbrenner weg – die Funken haben das alte Holzgewölbe in Brand gesetzt.“ Die oberen Stockwerke brannten komplett aus, das Löschwasser zerstörte Sennholz’ Laden. „Es war so schlimm, es sind viele Tränen geflossen.“

Heinz Schweer, der gegenüber ein Fischrestaurant hat, bot Sennholz eine kleine Ladenfläche als Übergangslösung an. Ein Jahr dauerte es, bis die Boutiquebesitzerin wieder in ihren „ Lieblingsladen“ konnte. „Und wir wussten nicht, ob das überhaupt jemals passieren würde. Wir fürchteten, dass das Haus abgerissen werden muss.“ Nachdem sie wieder reindurfte, behielt sie die kleine Ladenfläche gegenüber – ein bisschen als Erinnerung daran, dass der „ Lieblingsladen“ überlebt hat.

Von Josina Kelz