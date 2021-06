Steinhude

Die Polizei hat eine aus Steinhude gestohlene Werbe-Bratwurst wieder an den Gastronomen Peter Hoedt zurückgeben können. Den rund 30 Kilogramm schweren Aufsteller hatten vier Männer am Sonnabend gegen 22 Uhr an den Strandterrassen gestohlen und mit einem Taxi weggebracht.

Polizeibeamte konnten aber über das Taxiunternehmen einen der Täter ermitteln, einen jungen Haster. Daraufhin übergab ein Mittäter aus Wunstorf die Bratwurst der Polizei. Die jungen Männer schilderten den Beamten, dass sie in einer Schnapslaune darauf gekommen waren, die Wurst an sich zu bringen.

Von Sven Sokoll