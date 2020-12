Steinhude

Bei einem Unfall an der Kreuzung des Radwegs auf der alten Meerbahntrasse mit der Hohenfelder Straße sind am Freitag zwei Radfahrerinnen in Steinhude leicht verletzt worden. Die 30 und 47 Jahre alten Hannoveranerinnen fuhren in Richtung Ortsmitte und stießen dann mit einem Renault Laguna zusammen, mit dem eine 38-jährige Wunstorferin in Richtung Großenheidorner Straße unterwegs war.

Nach der ersten Einschätzung der Polizei hätten die Radfahrerinnen wohl warten müssen, weil der Radweg über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße geführt wird und somit nachrangig ist. Sie zogen sich Blessuren zu – einmal an der Schulter, einmal am Nacken – und wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch am Auto entstanden leichte Schäden.

Von Sven Sokoll