Steinhude

Die Stadt hat ab sofort die maximale Zahl der Gäste, die sich in Zeiten der Corona-Pandemie auf der Badeinsel aufhalten dürfen, noch einmal angehoben – auf 2000. Damit reagiert die Kommune darauf, dass auch das Land seine Vorgaben weiter gelockert hat. Bei Bedarf soll während der Sommerferien ein Sicherheitsdienst den Einlass kontrollieren, damit die Grenze nicht überschritten wird. Der Dienst wird auch auf der Insel kontrollieren, ob die Besucher die notwendigen Abstände einhalten und ob sie sich an die Hausordnung halten. Die Mitarbeiter sollen unter anderem laute Musik, unerlaubtes Grillen und das Mitführen von Hunden unterbinden.

Die Stadt will in der Woche ab dem 20. Juli auch einen Teil der Strandduschen wieder in Betrieb nehmen. Die Duschen im Gebäude bleiben aber weiterhin zum Schutz vor dem Virus geschlossen.

Von Sven Sokoll