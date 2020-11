Steinhude

Für den großen Verkehrsversuch in Steinhude im nächsten Sommer hat der Bauausschuss beschlossen, dass vier Wochenenden grundsätzlich ausreichen können. Der Steinhuder Ortsrat hatte kritisiert, dass dieser Zeitraum, etwa wenn Regenwochenenden dabei sind, für belastbare Ergebnisse nicht ausreicht und sich mindestens acht Wochenenden gewünscht. Stadtbaurat Alexander Wollny warnte allerdings, dass das die bisher grob auf 50.000 Euro geschätzten Kosten in die Höhe treibt und eine längere Dauer auch den personellen Aufwand erhöht.

Auf einen Vorschlag von Martin Ehlerding ( SPD/Grüne/ FDP) beschloss der Ausschuss daraufhin, dass der Zeitraum über vier Wochen ausgedehnt werden kann, wenn das notwendig ist und die Stadt das finanziell und personell leisten kann. Dem Wunsch von Anwohnern der Badeinsel folgend sitzen jetzt drei von ihnen und damit einer mehr als geplant in der Arbeitsgruppe, die das Experiment vorbereitet. Während die Stadt in der Versuchsphase ihre Straßen für Touristenautos sperren will, sollen ein Pendelbus und andere Verkehrsmittel erprobt werden, mit denen die Besucher die Insel erreichen können.

