Steinhude

Die Steinhuder Tourismusbranche hofft darauf, dass in der nächsten Woche auch für sie die ersten Lockerungen in Kraft treten können. Dafür müssen die Inzidenzwerte in der Region fünf Werktage in Folge unter 100 liegen. Am Mittwoch könnte dieses Ziel erreicht sein. Bei den Hoteliers ist die Vorfreude allerdings noch verhalten.

„Ich bin sehr froh, dass es wieder losgeht“, sagt Willi Rehbock, Geschäftsführer der Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT). Er geht davon aus, dass dann alle Restaurantbesitzer die Möglichkeit nutzen werden, zumindest draußen wieder Gäste zu bewirten. Und auch Übernachtungen werden wieder möglich, wenn auch zunächst auf eine Kapazität von 60 Prozent beschränkt.

Noch ist der Wohnmobilplatz Steinhude geschlossen, die Werbung für das Testzentrum in den Strandterrassen hängt aber schon. Quelle: Sven Sokoll

Corona-Testzentrum ist guter Baustein

Regelmäßig werden die Besucher jetzt bei den Betrieben negative Corona-Tests vorweisen müssen. „Das Testzentrum, das die Strandterrassen eröffnet haben, passt deshalb gut dazu“, sagt Rehbock. Die SMT bereitet sich auch schon darauf vor, ihren Wohnmobilparkplatz wieder zu öffnen. „Wir werden die Ankommenden schon kontrollieren, bevor sie auf das Grundstück fahren“, kündigt er an.

Die Hotels bekommen bereits viele Anfragen, doch zunächst müssen sie noch allen Gästen absagen, die nicht aus Niedersachsen kommen. So erhoffen sie sich in der ersten Zeit noch nicht wieder größere Geschäfte. „Unsere Stammgäste kommen alle aus anderen Ländern wie Nordrhein-Westfalen“, sagt Hans-Joachim Rymarczyk vom Hotel Ingrid. „Deshalb wird es wohl noch eine Weile so trostlos bleiben“, befürchtet er.

Auch keine Geschäftsreisen

Auch der Markt der Geschäftsreisen ist im vergangenen halben Jahr fast völlig zusammengebrochen. Wie Rymarczyk konnte auch das Hotel Seinsche nur dank Rücklagen und, weil der vergangenen Sommer recht gut war, über die Runden kommen. Hartmut Seinsche erwartet allerdings, dass vor allem unter den Ketten viele Unternehmen zusammenbrechen werden. Und er kritisiert, dass die Betriebe auch die Hilfsleistungen, die sie bekommen, voll versteuern müssen.

Gerade hat das Hotel Ingrid seine vier Sterne wieder bestätigt bekommen, doch bis das Haus wieder voll ist, wird es noch dauern. Quelle: Albert Tugendheim (Archiv)

Während das Hotel Ingrid jetzt flexibel auf die Verordnungslage reagieren will, haben Seinsches sich entschieden, erst am 14. Juni zu öffnen. „Wir brauchen Planungssicherheit“, betont der Inhaber. Seinsche setzt jetzt darauf, dass wie üblich das zweite Halbjahr bei ihnen wieder gut wird. „Das Licht am Ende des Tunnels ist jetzt zumindest da.“

SMT hat Veranstaltungsformate vorbereitet

Die Hoteliers haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen und wollen sie auch möglichst behalten, weil gute Fachkräfte schwer zu bekommen seien. „Wenn jetzt nur ein einzelner Gast kommt, müssen meine Frau und ich deshalb alles allein machen“, berichtet Rymarczyk. Auch andere Faktoren wie der Einkauf machen kurzfristige Öffnungen immer kompliziert.

Im nächsten Verordnungsschritt wird die Steinhuder Personenschifffahrt auch wieder Rundfahrten anbieten können, allerdings müssen die Passagiere dabei noch draußen sitzen – anders als bei den schon laufenden Linienfahrten. Formate für kleinere Veranstaltungen hat die SMT ebenfalls vorbereitet, wenn auch diese wieder möglich werden. „Da müssen wir jetzt abwarten, was die nächsten Verordnungen bringen“, sagt Rehbock.

Von Sven Sokoll