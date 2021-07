Steinhude

An der Bleichenstraße in Steinhude hat sich in Höhe der Hausnummer 13 am Mittwoch ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Autofahrer zwischen 12 und 17.30 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt rückwärts auf die Bleichenstraße und stieß dabei gegen einen geparkten Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Verursacher fährt nach Kollision weg

Weil der Fahrer oder die Fahrerin anschließend weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. Diese soll ein Zeuge beobachtet haben. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Wunstorf unter (05031) 95300 zu melden. Auch weitere Zeugenhinweise sind erwünscht.

Von Markus Holz