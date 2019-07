Wunstorf/Steinhude

Ein 73-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend an der Kolenfelder Straße einer Fußgängerin ausgewichen und dabei gestürzt. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Senior aus Barsinghausen gegen 19 Uhr mit seinem erst vor zwei Tagen gekauften Pedelec der Marke Zündapp Green S100 auf dem Geh- und Radweg entlang der Kolenfelder Straße unterwegs. Nachdem er den Kreisel an der Bäckerei passiert hatte, fuhr er Richtung Innenstadt hinter der 68-jährige Fußgängerin her. Kurz bevor er die Wunstorferin passieren wollte, wechselte diese plötzlich von der rechten auf die linke Seite des Geh- und Radwegs. Um eine Kollision zu verhindern, machte der 73-Jährige eine Vollbremsung, stürzte dabei über den Lenker und verletzte sich schwer. Die Fußgängerin blieb unverletzt.

Polizei hat besonderes Angebot für Senioren

Ebenfalls am Donnerstag kam es gegen 15.15 Uhr an der Graf-Wilhelm-Straße in Steinhude zu einem Unfall mit zwei Fahrradfahrern. Ein 64-jähriger Kolenfelder überholte mit seinem Pedelec einen 81-jährigen Steinhuder auf seinem Fahrrad. Dabei berührten sich beide. Der Steinhuder kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Die Polizei Wunstorf weist an dieser Stelle noch einmal auf ihr spezielles E-Bike-Seminar für Senioren hin, in dem das sichere Fahren auf den Pedelecs geübt werden kann. Mehr Informationen erteilen die Beamten unter Telefon 05031/95300.

Von Marleen Gaida