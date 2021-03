Steinhude

Es ist ein zartes Geräusch, das Alpakas machen, wenn sie sich wohlfühlen. Kein Muh, kein Mäh, eher so ein sanftes „Hm“. Summen, nennen die Kenner das. Und es passt gut zu den flauschigen Vierbeinern, die sich auf einer Weide nahe Steinhude tummeln. Stefanie Pohler hält ihre „Jungs“ ein wenig abgeschirmt vom viel genutzten Wirtschaftsweg in der Nähe. Denn sie sind sehr sensibel.

„Alpakas sind Distanz- und Fluchttiere“, ist einer der ersten Sätze, die die 52-jährige Großenheidornerin den Besuchern auf der Weide sagt. Das heißt, dass sie trotz tiefer Blicke aus Knopfaugen und ihrem kuscheligen Fell Berührungen keinesfalls genießen – nicht einmal untereinander. Wenn sich der vierjährige Taro in mehreren einstudierten Schritten bereitwillig ans Halfter legen lässt, ist das ein großer Vertrauensbeweis. Und wenn Herdenchef Anton nach einer Weile schnuppern kommt, sobald der Besuch die Hand in die Jackentasche steckt, hat er auch andere Gründe. „Er ist zum Glück ziemlich verfressen“, sagt Pohler, die mithilfe einer Handvoll Mineralfutter bei jedem ihrer „Jungs“ einiges erreichen kann.

Gespuckt wird nur unter Rivalen

Anton ist der einzige aus der Truppe, der auch mal leichtes Imponiergehabe zeigt. Dann hebt er den Kopf mit angelegten Ohren und lässt ein kurzes Fauchen hören. Das klingt, als wollte er gleich ausspucken. Alpakas können tatsächlich spucken, wie ihre Verwandten, die Lamas. „Das tun sie aber höchstens mal in schweren Rivalenkämpfen unter Hengsten“, sagt die Tierhalterin. Die menschlichen Besucher hätten da nichts zu befürchten. Inzwischen sind auch alle vier kastriert, sodass auch der Umgang untereinander friedlich bleibt. Alpaka-Paare zu halten sei übrigens nicht üblich, weil der Paarungstrieb so stark ist, dass ein Hengst seine Stute nicht mehr zur Ruhe kommen lassen würde, erläutert Pohler. „In freier Wildbahn kann sie ja weglaufen, auf einer Weide geht das nicht.“

Regelmäßig lädt Pohler Besucher auf ihre Weide ein, entweder zum „Meet and greet“, einem rund dreiviertelstündigen Treffen mit Taro, Anton, Lukas und Cesar. Wer sich noch mehr mit den wolligen Schwielensohlern beschäftigen möchte, geht mit ihnen auf Wanderung. Die verschiedenen Begegnungen lassen sich auf Pohlers Seite www.sunnylakealpakas.de buchen. Zwar braucht es etwas Geduld, bis die scheuen Tiere Vertrauen zu Besuchern fassen. Doch gerade ihre sanfte und bedächtige Art vermittelt den Gästen Ruhe und Entschleunigung.

Andentiere werden vielfach missverstanden

Dazu gehört jeweils eine Einführung in Lebensweise und Pflege der Andentiere, die in Deutschland immer häufiger vorkommen. Vielfach werden sie aber missverstanden und deshalb unter Stress gehalten. Zur guten Haltung gehört laut Pohler etwa, ihnen unerwünschte oder allzu forsche Besucher zu ersparen. Auch mit falscher Ernährung tut man den Gras- und Heufressern keinen Gefallen. „Zucker vertragen sie auch in kleinsten Mengen nicht, schon Äpfel oder Mohrrüben können schwere Verdauungsprobleme verursachen.“ Das ist ein Grund mehr, die Tiere von den oft so wohlmeinenden Spaziergängern ein wenig abzuschirmen.

Zur Galerie Die Großenheidornerin Stefanie Pohler hält vier Alpakas auf einer Weide nahe Steinhude. Unter Anleitung darf man die sanften Tiere besuchen, oder sogar mit ihnen wandern gehen.

Pohler, die in Steinhude aufgewachsen ist, schnürt seit langer Zeit für die Steinhuder Meer Tourismus GmbH Erlebnispakete. Mit 50 Jahren entschloss sie sich, dort Stunden zu reduzieren und eigene Herzensprojekte anzuschieben. Dabei geht es letztlich auch um Tourismus: Ausflugstouren mit dem Standup-Paddelboard (SUP) hat sie erstmals 2018 angeboten, „das ist immer noch mein Hauptprojekt im Sommer.“ Da sind dann gern mal die Hunde der Tierfreundin mit dabei. Alpaka-Touren und Besuche kommen nicht so häufig vor und sollen das Quartett von der Weide auch nicht überfordern. Pohlers „Jungs“ verdienen sich mit den Ausflügen nur einen Teil des eigenen Lebensunterhalts.

Von Kathrin Götze