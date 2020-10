Steinhude

In der Steinhuder Grundschule halten zehn neue Filter künftig die Luft in den Unterrichtsräumen besonders sauber. Der Zahnarzt Dirk Bredthauer hat sie am Dienstag der Schule gebracht, nun sammelt sie die ersten Erfahrungen damit. „Wir haben die Filter auch für die Praxis bestellt und sind auf die Idee gekommen, auch für die Schule welche zu beschaffen“, sagte Bredthauer dann am Freitag bei einem Pressetermin. Viele Patienten hätten wegen der Corona-Pandemie Angst, sich anzustecken, da sind die Filter ein weiterer Beitrag zu ihrer Sicherheit.

Die 4000 Euro für die Exemplare, die auch in der Schule für mehr Sicherheit sorgen sollen, haben Patienten gespendet: Denn schon lange bietet Bredthauers Team den Patienten an, alte Goldkronen in der Praxis und für einen guten Zweck einschmelzen zu lassen. Die Grundschule hatte der Zahnarzt so schon einmal mit einem Klavier und Walkingstöcken unterstützt. Die neuerliche Hilfe in Corona-Zeiten kommt der Schule auch deshalb entgegen, weil sie die Kosten für die Umsetzung ihres Hygienekonzepts aus dem eigenen Budget zahlen muss. Allerdings hatte ihre die Möwen-Apotheke schon einmal Desinfektionsmittel gespendet.

Lüften ist seltener notwendig

Mit den neuen Luftfiltern können die Klassen die Fenster jetzt länger geschlossen lassen, sodass Schüler und Lehrer in der beginnenden kalten Jahreszeit auch nicht frieren müssen. „Die Heizung regelt sich bei offenen Fenstern auch immer automatisch herunter, das verstärkt den Abkühleffekt noch“, sagte Schulleiterin Anette Wiborg. Trotzdem bleibt es dabei, dass zwischendurch auch regelmäßig gelüftet werden muss.

Die Filter verbrauchen wenig Strom und können deshalb im Prinzip ständig laufen. Allerdings machen die Ventilatoren, die die Luft in das Innere führen, ein leises Geräusch. Der Filter hält ein halbes Jahr und ist mit Kupfer beschichtet, um Bakterien abzutöten. Aus der Luft werden auch Viren und unterschiedliche Schwebstoffe entfernt. Die Luft in einem Unterrichtsraum wird pro Stunde rund viermal erneuert. „Mittlerweile werden die Filter auch vom Robert-Koch-Institut empfohlen“, sagte Bredthauer.

Eigentlich würde Wiborg sich wünschen, dass sich ihre Schüler auch noch regelmäßiger mehrmals am Tag ihre Hände waschen können, aber das geben die Sanitäranlagen derzeit nicht her. Zumindest kann sie zufrieden sagen: „Wir sind derzeit alle gesund.“

Von Sven Sokoll