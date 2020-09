Steinhude

Die katholische Kirchengemeinde hat Anlass, auf die Geschichte ihres Steinhuder Kirchenstandorts St. Hedwig zurückzublicken: Am 20. September feiert sie dort in einem Gottesdienst ab 18 Uhr das 40. Kirchweihfest. Laut Chronik nahm die katholische Seelsorge in dem Ort aber schon am Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Anfang.

Damals waren viele Evakuierte und Heimatlose nach Steinhude gekommen, für die am 26. März 1945 erstmals wieder ein katholisches Pfarramt entstand. Der erste Pfarrer Erich Raudisch war mit dem Fahrrad aus Paderborn gekommen und galt als erster katholischer Geistlicher in Schaumburg-Lippe seit der Reformation 1556. Die 1947 gegründete Gemeinde umfasste auch die umliegenden Dörfer. Die Gottesdienste feierte die Gemeinde zunächst in einem Gottesdienstraum des Flüchtlingslagers an der Ecke Schlesierweg/ Hermann-Löns-Weg.

Erste Kirche wurde 1979 zu klein

1953 war dann aber die erste kleine Kirche am Schlesierweg fertig. Auch sie war schon nach St. Hedwig benannt, der Landespatronin Schlesiens. Für die Erstkommunionsfeiern konnten die Katholiken aber auch die evangelische Petruskirche in Steinhude nutzen. Im Wohnhaus des Pfarrers trafen sich unten Jugendgruppen, es wurden Werktags-Messen gefeiert. In Hagenburg feierten die Katholiken sonnabends Vorabendmessen in der evangelischen Nicolaikirche, bis sie sich unter dem Namen St. Josef einen eigenen Treffpunkt eingerichtet hatten.

Die Steinhuder Kirche wurde aber irgendwann zu klein, sodass 1979/1980 in der Zeit des Pfarrers Karl Kokott ein Neubau auf dem gleichen Grundstück entstand. Bischof Heinrich Maria Janssen weihte sie 1980. Ein Jahr später wurde die Pfarrei St. Hedwig neu strukturiert, und Pfarrer Viktor Mika leitete sie bis 2007. Als das Bistum Hildesheim begann, größere Gemeinden zu schaffen, bildete St. Hedwig ab 2008 eine Einheit mit St. Bonifatius in Wunstorf und St. Marien in Rehburg. Zwei Jahre später kam noch St. Konrad in Bokeloh dazu.

Eigeninitiative ist gefragt

„Rückblickend kann man sagen, das Gemeindeleben war und ist sehr ökumenisch ausgerichtet, und wir entwickeln uns in unserer Gemeinde zurück zu den Wurzeln: weite Wege, wenige Theologen und viel Eigeninitiative“, schreibt Jutta Stenzel in der Gemeindechronik.

Auf eine große Feier muss die Gemeinde derzeit wegen der Corona-Pandemie verzichten. In dem Festgottesdienst am 20. September geben die vor Ort Aktiven und Pfarrer Andreas Körner aber einen Einblick in die Anfänge der Gemeinde. Am Sonnabend, 3. Oktober, wollen die Gemeindemitglieder dann wieder ab 14 Uhr gemeinsam eine Erntekrone hinter der Kirche binden. Dazu sollen die Teilnehmer eigene Verpflegung und Werkzeug mitbringen.

