Einen digitalen Reiseführer bietet die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) an. Wo finde ich ein Restaurant oder Hotel? Welche Sehenswürdigkeiten lohnen einen Besuch? Welche Rad- und Wanderwege gibt es rund um das Steinhuder Meer? Antworten auf diese Fragen gibt die neue Web-App Mein Steinhuder Meer. Diese muss nicht extra aus einem App-Store heruntergeladen und installiert werden. Stattdessen lässt sie sich im Browser auf willkommen.steinhuder-meer.de öffnen.

App zeigt neue Corona-Auflagen

Touristen und Ausflügler finden dort übersichtlich angeordnet zahlreiche Informationen. Aktuell wird auf das ab Montag, 2. November, geltende coronabedingte Beherbergungsverbot für Touristen sowie das eingeschränkte Veranstaltungsangebot hingewiesen. Die Gastronomie darf nur noch Außer-Haus-Verkauf anbieten. Der Einzelhandel bleibt weiterhin geöffnet.

Angebote stammen aus touristischer Datenbank

Die Informationen über die verschiedenen Angebote stammten aus der touristischen Datenbank der SMT, schreibt Geschäftsführer Willi Rehbock. Darin werden seit Ende 2018 Sehenswürdigkeiten, Touren, Gastronomiebetriebe, Vermieter und Veranstaltungen gesammelt. Hilfreich ist auch eine genaue Entfernungsangabe zum Wunschziel. Wer möchte, kann sich direkt dahin navigieren lassen. Zudem können Besucher eine Merkliste anlegen.

Steinhuder Meer präsentiert sich rund um die Uhr

„Die Information muss zum Gast kommen, nicht der Gast zur Information. Mit diesem digitalen Angebot für Gäste und Einwohner können wir aktuelle Daten schnell, mobil und übersichtlich zur Verfügung stellen“, schreibt Rehbock. So könne sich die Region rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche präsentieren.

Freies WLAN öffnet App automatisch

An den Tourist-Informationen in Steinhude, Mardorf und Neustadt steht den Gästen kostenloses WLAN zur Verfügung. Beim Anmelden öffnet sich automatisch die neue App. Vermieter könnten das neue digitale Angebot auch in ihre Gästemappe aufnehmen. Die Oberfläche ist nicht nur für das Smartphone, sondern auch für Infoterminals, Desktops, Hotel-TVs und Tablets geeignet. Für die nächste Saison sei ein Sprachassistent geplant, der alle wichtigen Fragen rund ums Steinhuder Meer vorliest.

