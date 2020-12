Steinhude/Hamburg

Das Jahr sollte ein ganz besonderes werden für Sebastian Stuertz. Der Musiker und Autor, der in Steinhude aufgewachsen ist, hatte seinen ersten Roman fertig. Im März erschien „Das eiserne Herz des Charlie Berg“. Und der btb-Verlag hatte vor, das Buch als Spitzentitel auszuspielen – inklusive zahlreicher Lesungen und Auftritten bei der Frankfurter Buchmesse. Dann kam Corona.

Erinnerungen an Jugend in Steinhude

Und so ziemlich alles wurde abgesagt. Zuletzt auch eine Lesung beim Seglerverein Großenheidorn, bei dem der Wahl-Hamburger Stuertz im Dezember sein Debütwerk in der alten Heimat vorstellen wollte. Sie soll nachgeholt werden. Denn neben vielen anderen Eindrücken und einer großen Portion Fantasiestoff hat der heute 46-Jährige im „ Charlie Berg“ auch Erinnerungen an die Jugend in Steinhude, Wunstorf und Hannover verarbeitet.

Recht offensichtlich ist die Parallele beim Auftritt der wilden Ska-Band „Los Muchos Muchachos“ im Buch. Vorbild sind „Los Hot Banditos“, eine neunköpfige Truppe, mit der Stuertz als Gitarrist und Sänger in den Neunzigerjahren heftige Partys initiierte. Ganz so wüst wie die Kollegen im Buch hätten sie es allerdings nicht getrieben, sagt der Autor.

Das Buch sei auch eine kleine Hommage an die Neunzigerjahre, erläutert Stuertz. „Die gute alte Zeit“, wie er sie in einem Youtube-Video zum Buch nennt. Die Musik- und Clubszene damals ist eine der Kulissen, die der Autor im Buch ausgemalt hat.

Musik und Duft zum Roman

Einen skurrilen Roman voller sinnlicher Erlebnisse hat der vielfach talentierte Künstler da ausgearbeitet. Charlie Bergs Geschichte könnte bei den Lesungen als geradezu multimediale Schau lebendig werden. Dazu gehören Kurzkonzerte mit elektronischer Instrumentalmusik, die Stuertz mit seinem Freund Nikolaus Woernle eingespielt hat, und sogar ein eigens kreiertes Parfüm. Denn Charlie Berg hat eine höchst empfindliche Nase und begeistert sich für Düfte. Der komplexe Plot liegt irgendwo zwischen Erwachsenwerden, Krimi, Superheldenroman und Satire, und Charlie Berg ufert auf 720 Seiten ziemlich aus.

Folgewerk ist schon fast fertig

Das wird das Folgewerk nicht, wie Stuertz vorab verrät. „Ich wollte dieses Mal alles anders machen.“ Um eine Jugendgeschichte geht es im neuen Buch auch, doch sie spielt in der heutigen Zeit. Social Media und Cybermobbing sind beherrschende Themen, Arbeitstitel: „Da, wo sonst das Gehirn ist“. Parallel entsteht ein Hörbuch mit dem Titel „Ruslan“. Als Schriftsteller werde er wohl seine zweite Lebenshälfte fristen, sagt Stuertz.

Der erste Erfolg lässt auf weitere hoffen: Charlie Berg hat sich ansehnlich verkauft – Zahlen werden gleichwohl nicht veröffentlicht. Und gegen Ende dieses irgendwie guten, aber auch etwas enttäuschenden Jahres kam noch eine Anerkennung, die nicht vielen zuteil wird: Gemeinsam mit drei anderen Künstlern durfte Stuertz im November ins Mare-Künstlerhaus der Roger-Willemsen-Stiftung einziehen – ein Stipendium, um sich für einen Monat ganz auf ein künstlerisches Projekt konzentrieren zu können. „Ich habe viel ausprobiert, Musik, Werbung, Filmproduktion“, sagt Stuertz im Rückblick, „in der Literatur fühle ich mich das erste Mal so richtig zu Hause.“

Von Kathrin Götze