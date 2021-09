Steinhude

Bei einem Fest an der Mühle Paula stellt der Verein zur Erhaltung der Steinhuder Windmühle am Sonnabend, 18. September zwischen 14 und 18 Uhr sein neues Dinkel-Mühlenbrot vor. Das Getreide wächst beim Hof Giesecke aus Leveste, wird in der Steinhuder Windmühle gemahlen und anschließend bei der Bäckerei Sprengel in Langreder gebacken.

Beim Fest können Interessierte auch Mehle, Backmischungen, Senf und Honig kaufen. Für Kinder bereiten die Organisatoren ein Quiz vor und bieten bei trockenem Wetter auch Spielgeräte an. In kleinen Gruppen ist auch der Besuch in der Mühle möglich, wobei Teilnehmende dann die Corona-3-G-Regel erfüllen müssen. Vor wenigen Tagen hat der Verein die Reparatur abgeschlossen, die am Getriebe der Windrose notwendig geworden war.

Von Sven Sokoll