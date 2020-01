Steinhude

Ein Pfandsystem wie das Hannoccino-Konzept in Hannover soll künftig auch in Wunstorf-Steinhude den Verbrauch von Einwegbechern reduzieren. Einen entsprechenden Vorschlag des fraktionslosen Christian Rother hat der Ortsrat in seiner Sitzung am Mittwoch unterstützt. „Schlimmstenfalls landen die Coffee-to-Go-Becher auf Wiesen oder im Meer“, betonte Rother.

Zwei Geschäfte machen bereits mit

Die Politiker fanden es allerdings sinnvoll, die ganze Stadt einzubeziehen. Zwei Geschäfte in Wunstorf beteiligen sich schon am Hannoccino-System. Und der Abfallverband Aha als Initiator ist nach Recherchen der Stadt wohl durchaus bereit, auch die Steinhuder-Meer-Region mit als Partner aufzunehmen – vielleicht prangt dann künftig auch mal ein Wilhelmstein-Aufdruck auf den Bechern.

Der Ortsrat regte weiter an, mit den Werbegemeinschaften Kontakt aufzunehmen und in Standgenehmigungen für Veranstaltungen Gastronomen künftig als Auflage zu machen, dass sie kein Einweggeschirr verwenden sollen.

Lesen Sie mehr:

Müllmelde-App kommt bei den Nutzern an

„Hannoccino wird komplett ökologisch“

Von Sven Sokoll