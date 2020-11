Steinhude

Wegen der Corona-Pandemie planen die städtische Kita in Steinhude und die evangelische Kirchengemeinde eine Alternative zu ihrem Laternenumzug. Die Verantwortlichen rufen die Steinhuder auf, am Mittwoch, 11. November, mit einer Laterne vor die eigene Haustür zu treten und das Lied „Abends wenn es dunkel wird“ zu singen. Blasmusiker der Gruppe Altes Blech werden die Aktion an unterschiedlichen Stellen des Ortes musikalisch unterstützen.

„Wir möchten gemeinsam ein Zeichen setzen, dass wir als Ort auch in diesen Zeiten in Gedanken zusammenrücken, obwohl wir nicht beieinander sein können“, schreibt das Team der Kita. Die Initiatoren hoffen, dass möglichst viele Familien ab 18 Uhr teilnehmen und so das Lied überall in Steinhude zu hören sein wird.

Von Sven Sokoll