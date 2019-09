Wunstorf

„Unerhört! – Zuhören! –Dranbleiben!“ lautet das Thema der Woche der Diakonie. Dazu bietet die Stiftskirchengemeinde in dieser Woche Veranstaltungen an. „Zuhören – lernen“ heißt es am Mittwoch, 4. September, um 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Bäckerstraße 6. Christine Koch-Brinkmann, Leiterin der Lebensberatungsstelle des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, gibt Anregungen zum Thema. Ein Imbiss und Gespräche runden den Abend ab.

Eine Auszeit-Mittagsandacht beginnt am Freitag, 6. September, um 12 Uhr in der Stadtkirche. „Unerhörte Andachten“ bieten die Diakoniebeauftragten der Innenstadtgemeinden von Montag, 2., bis Sonntag, 8. September, jeweils um 18 Uhr im Diakonisch-Kirchlichen Zentrum an der Albrecht-Dürer-Straße 3a an. Mit einem Themengottesdienst und der Einführung der Prädikantin Frauke Harland-Ahlborn am Sonntag, 8. September, um 10 Uhr in der Stiftskirche endet die Woche der Diakonie. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Von Anke Lütjens