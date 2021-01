Wunstorf

Ein Arbeitskreis der Stiftskirchengemeinde will Vordenker dabei sein, die Verkehrswende in der Stadt zu organisieren. Am Dienstag haben Mitglieder die Konzepte in einer Videokonferenz vorgestellt, die sie bisher entwickelt haben. Sie hoffen, dass diese in der Politik Gehör finden werden. Zumindest hat die Stadt aber schon einen Runden Tisch Radverkehr eingerichtet, in dem die Runde aus dem Stift mitwirken wird. Die Corona-Pandemie hat dort die Arbeit allerdings bisher ausgebremst.

Die Idee war vor zwei Jahren bei einer Freizeit des Männerkreises entstanden, wie Pastor Thomas Gleitz berichtete. Seitdem haben sich rund 25 Personen mehr oder weniger intensiv in die Arbeit eingebracht. „Es sind auch viele dazu gekommen, die im Männerkreis nicht aktiv sind“, sagte der Pastor. Reinhard Bruns, der die Ideen vortrug, war bis vor zwei Jahren bei der Polizeiinspektion Garbsen für die Verkehrssicherheit zuständig, die anderen haben vor allem eigene Erfahrung als Radfahrer in Wunstorf eingebracht.

Pastor Thomas Gleitz (links) und Reinhard Bruns haben die Arbeit der Gruppe 2019 schon einmal vorgestellt.

„Ich höre oft von Älteren, dass sie sich nicht trauen, mit dem Fahrrad in die Innenstadt zu fahren“, berichtete Gleitz. Die Gruppe will deshalb eine Abkehr von einer Politik, die lange dem Auto die erste Priorität gegeben hat.

Mängel aufgelistet und Vision entwickelt

Die Aktiven haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine hat zunächst aufgelistet, welche Stellen möglichst schon kurzfristig verbessert werden müssen, damit Radfahrer sie besser passieren können. Dabei geht es um Schilder, Markierungen, Engstellen und Situationen, in denen Radfahrer plötzlich keine sinnvolle Fortsetzung ihres Weges finden. Zu den 27 Stellen, die die Gruppe zusammengestellt hat, gehören unter anderem die Achse Luther Weg/Hannoversche Straße und die Südstraße in der Innenstadt.

Dann hat eine andere Gruppe eine Vision entwickelt, wie das Verkehrsnetz vor allem nach dem Bau der Nordumgehung entwickelt werden sollte. Auf den bisherigen Durchgangsstraßen sollen Autos dann nicht mehr so einfach wie bisher fahren können. „Es muss unbequem sein, durch Wunstorf durchzufahren“, forderte Bruns. Dafür sollen Radfahrer und Fußgänger viele Ziele besser erreichen können. Autos könnten vielleicht auf einem zusätzlichen Parkplatz zwischen B 441 und Bahnhof unterkommen.

Gruppe definiert drei wichtige Ziele

Zu den wichtigen Zielen für Radfahrer und Fußgänger zählt der Kreis die Geschäftszone in der Innenstadt, den Bahnhof und das Steinhuder Meer. Deshalb betonte Bruns, dass die Innenstadt auch mit weniger Autos durchaus weiter florieren kann und verwies auf das Beispiel Celle.

Auch wer aus Wunstorfs Stadtteilen ins Zentrum will, müsse dafür Trassen vorfinden, auf denen sich gut mit dem Fahrrad fahren lässt und die auch gut gekennzeichnet sind. Weil mittlerweile auch in Wunstorf viele Elektroräder unterwegs seien, müssten die Strecken für ihre höhere Geschwindigkeit geeignet sein, außerdem sollten Fußgänger sie nicht gleichzeitig nutzen.

Drei Ringe sollen sich durch Kernstadt ziehen

Die Runde schlägt vor, einen Ring um die Innenstadt zu schaffen, der unter anderem die Barnestraße und die bisherige Bundesstraße 441 in dem Bereich umfasst. Dort sollen Fahrradfahrer so gute Bedingungen vorfinden, dass sie zügig und ohne viel Warten vorankommen. Poller sollen vor der Feuerwache Autos stoppen. An der Südstraße könnte ein erster Schritt sein, auf Parkplätze zu verzichten und dafür den Radweg zu verbreitern.

Auf der Südstraße sollen Radfahrer aus Sicht der Planer künftig bessere Bedingungen vorfinden.

Ein zweiter Ring erstreckt sich weiter auch bis zur Aue und dem Bahnhof. Ein Bestandteil könnte ein Radschnellweg auf der Gutenbergstraße direkt an der Bahntrasse sein, der mit einer Brücke über die Kolenfelder Straße und weiter bis zur Barnestraße geführt wird. Bis dorthin gab es auch schon mal einen richtigen Weg, der aber derzeit nur noch ein Trampelpfad ist.

Eine Radschnellweg auf der Gutenbergstraße könnte aus Sicht der Planer mit einer Brücke auf der anderen Seite der Kolenfelder Straße weitergehen.

Auf dem Auedamm wünschen die Planer sich bessere Wege und die Möglichkeit, mit Fahrrädern unter den Brücken In den Ellern und Stadtgraben hindurch fahren zu können. An der Bahnquerung über die Aue schlagen sie eine Brücke nur für Fahrräder vor.

Neustädter Straße soll entlastet werden

Schließlich, so wünschen es sich die Planer, führt ein Stadtteilring an der Grenze der Kernstadt entlang oder in ihrer Nähe, der auch die Nordstadt, die Barne und die Oststadt erreicht. Auch die Autoverbindung zwischen Innenstadt und Nordstadt wollen die Planer mit Pollern auf der Neustädter Straße vor dem Restaurant Backofen erschweren. Sie argumentieren, dass die Klein Heidorner Straße künftig an die Nordumgehung angebunden wird und darüber auch mit Autos zu erreichen ist.

Auf der Neustädter Straße sollen Autos aus Sicht der Planer künftig nicht mehr in die Nordstadt gelangen können.

Die Hindenburgstraße soll zwischen der Südstraße und der Richthofenstraße eine Einbahnstraße werden, um Radfahrern mehr Platz zu verschaffen. Auf der Straße könnten auch wieder versenkbare Poller zum Einsatz kommen. Die Bushaltestellen des Hölty-Gymnasiums müssten dann an die Hochstraße verlegt werden.

Die Hindenburgstraße soll nach Plänen der Arbeitsgruppe teilweise Einbahnstraße werden.

Die Gruppe fordert, den Radweg nach Steinhude so zu einem Erlebnis zu machen, dass auswärtige Gäste auch mit dem Rad dorthin zu fahren. Außerdem glaubt der Arbeitskreis, dass die Verkehrsprobleme Steinhudes und seiner Umgebung sich grundlegend nur mit einem S-Bahn-Anschluss verbessern lassen. „Mehr Parkplätze verstärken nur die Problematik“, ist Bruns überzeugt.

Von Sven Sokoll