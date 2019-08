Wunstorf

In der Reihe Nachtkonzert mit Kerzenschein wird am Freitag, 16. August, ab 21 Uhr ein Konzert mit der Schola nachgeholt, das im Mai krankheitsbedingt ausgefallen war. Unter Leitung von Stifts- und Kreiskantorin Claudia Wortmann erklingt mittelalterliche Musik aus dem 13. bis 15. Jahrhundert, die in dem Ambiente...