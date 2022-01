Wunstorf

Nach einem Jahr Pause feiert die Stiftskirchengemeinde Wunstorf am Sonntag, 23. Januar,  wieder den Martin-Luther-King-Day ab 18 Uhr in der Stadtkirche. Unter dem Titel „The World House“ wird darin mit Gospeln und Video über Martin Luther Kings Vision einer Welt von Schwestern und Brüdern diskutiert.

„Ich habe einen Traum“ („I have a dream“) – diese vier Worte haben Geschichte gemacht. Bis heute werden sie mit Dr. Martin Luther King jr. verbunden – auch, weil diese Rede einer der Höhepunkte im Wirken des Bürgerrechtlers war. Mit der Großdemonstration in Washington 1963 war King aber nicht am Ziel. Leidenschaftlich setzte er sich für eine friedliche und gerechte Welt ein. Pastor Volker Milkowski sagt: „Er träumte von einer liebevollen und versöhnten Gemeinschaft aller Menschen. Und schuf dafür das Bild vom ,Haus der Welt‘, in dem wir alle miteinander auskommen und leben.“

Pfadfinder gestalten Gottesdienst mit

Die Christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom Stamm „Martin Luther King“ aus Wunstorf gestalten den Gottesdienst mit. Ihr Namensgeber war selbst Pfadfinder in seiner Heimatstadt Atlanta. Der Martin-Luther-King-Day wird seit 1986 immer am dritten Montag im Januar begangen. Die Stiftsgemeinde feiert ihn jeweils am darauffolgenden Sonntag als Abendgottesdienst. Deshalb entfällt an diesem Tag der Gottesdienst um 10 Uhr. Es gilt die 3G-Regel.

Von Kathrin Götze