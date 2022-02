Wunstorf

Die Reihe der Konzerte „Alte Musik Wunstorf“ beginnt am Freitag, 25. Februar um 19.30 Uhr mit einem Orgelkonzert in der Stadtkirche Wunstorf. Stifts- und Kreiskantorin Claudia Wortmann spielt Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 bis 1621).

Der niederländische Komponist und Virtuose war Organist in der Oudekerk in Amsterdam. Seine Kompositionen waren stark geprägt und beeinflusst von der englischen Viriginialmusik, die sich besonders durch virtuoses Läufe auszeichnete. Sweelinck schrieb Toccaten, Fantasien, Liedbearbeitungen mit Variationen über weltliche und geistliche Lieder, darunter auch über Psalmen.

Amsterdamer war auch Lehrmeister

Jan Pieterszoon Sweelinck hat sich auch als Pädagoge einen Namen gemacht. Organisten aus Norddeutschland, besonders aus Hamburg, kamen zu ihm nach Amsterdam, um seine Kunst zu erlernen. Es waren unter anderem Jacob Praetorius und Heinrich Scheidemann, die diese Art zu komponieren und zu spielen lernten und später weiter ausarbeiteten zum Norddeutschen Stil mit großen Choralfantasien und Choralbearbeitungen.

Claudia Wortmann wird an dem Abend an der mitteltönigen Orgel in der Stadtkirche eine Auswahl von Toccaten, Liedvariationen und Fantasien spielen. Eine Anmeldung ist vorher erforderlich unter www.stiftskirche-wunstorf.de. Es gilt die 2G-plus-Regel. Der Eintritt beträgt 16 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Von Jantje Kolberg