Wunstorf

Erntegaben sammeln sich in einem Kreuz am Altar. Kindergartenkinder haben sie während des gut besuchten Gottesdienstes am Sonntag dort abgelegt. Auch die Gemüsediele Speckhan hat Feldfrüchte beigesteuert. „Die bringen wir morgen zur Wunstorfer Tafel“, sagt Pastor Thomas Gleitz. Im Anschluss an den Gottesdienst nutzen etliche Besucher die Gelegenheit, noch ein bisschen gemeinsam beim Herbstfest zu verweilen. Helfer bieten warme und kalte Getränke, Kuchen und heiße Brühe an. „Die Brühe findet reißenden Absatz“, sagt Karin Kostka angesichts der kalten Temperaturen: „Wir freuen uns, dass der Segen von oben da ist und es nicht regnet.“

Die Ehepaare Dietrich und Monika Terbrüggen (von links) und Ulla und Manfred Kröger genießen die angebotenen Speisen. Quelle: Rita Nandy

Die Ehepaare Terbrüggen und Kröger genießen einen Brotfladen aus Sauerteig. „Das ist ganz was Besonderes“, sagt Monika Terbrüggen begeistert. Auf der Kanufreizeit werde diese Brot oftmals zubereitet, berichtet Kirchenvorstandsmitglied Tim Wagner, der den Teig in heißem Fett frittiert. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Erwin Brüchert und Dieter Neuhäuser.

Tim Wagner (20) bereitet Brotfladen aus Sauerteig zu. Quelle: Rita Nandy

Von Rita Nandy