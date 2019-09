Wunstorf

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften ist am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Barnestraße/Düendorfer Weg beordert worden. Dort hat nach noch ungesicherten Erkenntnissen ein Autofahrer, der mit seinem Ford vom Düendorfer Weg kam, ein Stoppschild übersehen. Er prallte mit einem Škoda zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Barnestraße unterwegs war. Aufgrund der Wucht des Aufpralls landete dieses Auto auf dem Dach. Nach ersten Angaben der Polizei wurden zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt.

Der Unfallverursacher hatte mit seinem Ford (vorn) ein Stoppschild übersehen. Quelle: Albert Tugendheim

Anwohner waren von der lauten Kollision aufgeschreckt worden. Einer zog den verletzten Fahrer aus dem auf dem Dach liegenden Auto. In dem anderen Fahrzeug waren zwei Erwachsene und ein kleines Kind. Drei Rettungswagen, Notärzte, Wunstorfer Feuerwehr und ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr Hannover waren zur Stelle und kümmerten sich um die Verletzten.

Die Kreuzung wurde für längere Zeit gesperrt, der Verkehrsunfalldienst Hannover übernahm die Ermittlungen. Wegen der Sperrung verlagerte sich der Autoverkehr auf die Ortsdurchfahrt Südstraße/Am Stadtgraben.

Von Albert Tugendheim