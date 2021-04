Luthe

Eine weitere Straße in Luthe braucht eine neue Kanalisation, weil dort noch Schmutz- und Regenwasser durch die gleichen Rohre laufen. Nun will die Stadt Wunstorf entgegen ersten Plänen auch die Fahrbahn im Moorkamp komplett neu ausbauen. Sie begründet das damit, dass die vorhandene Trinkwasserleitung aus der Straße verlegt werden muss, weshalb ein größerer Teil aufzubrechen ist.

Als verkehrsberuhigte Straße soll die Fahrbahn nach den üblichen Standards künftig gepflastert werden, wobei die Fahrbahn rot wird und die 14 Parkflächen anthrazitfarben. Auch zwei Bäume und eine Wendehammer sind in der Sackgasse eingeplant. Insgesamt rechnet die Stadt mit 255.000 Euro Kosten für den Kanal und 220.000 Euro für die neue Oberfläche.

Der Ortsrat Luthe wird über den Plan am Donnerstag, 15. April, ab 18 Uhr in einer Onlinesitzung debattieren. Einwohnerinnen und Einwohner, die dabei sein wollen, können sich bis 15 Uhr an dem Tag unter Telefon (0 50 31) 10 12 53 melden und bekommen dann einen Link zugeschickt.

