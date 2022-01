Wunstorf

Historische Straßennamen in Wunstorf und seinen Ortsteilen klingen vielfach ungewohnt. Doch wo kommen sie her? Zum Beispiel die Wasserzucht. Das Altstadtgässchen mit seinem Kopfsteinpflaster und den romantischen Fachwerkhäusern sowie der Abtei bildet ein sehenswertes Ensemble in der Innenstadt. Der Name hat laut Stadt-Info einen historischen Ursprung. Denn die Wunstorfer benutzten das Wasser der Aue, die früher an den Häusern vorbeifloss, um Bier zu brauen. Sie zogen es beispielsweise mit Eimern aus dem Fluss – daher stamme der Name Wasserzucht, heißt es.

Bierbrauer wohnten eigentlich woanders

Manfred Rasche, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Wunstorf, glaubt nicht an die Erklärung mit dem Brauwasser. „Die Häuser der Bierbrauer befanden sich zwischen Ratskeller und Altem Markt im ältesten Teil von Wunstorf“, sagt er. Eine andere Erklärung bleibt er aber schuldig.

Auf dem Straßenschild der Wasserzucht steht als Erläuterung, es handele sich um eine Wallbebauung entlang der Nordaue. Die Wasserzucht mit der Abtei ist ein Teil der Altstadt, zwischen dem Marktplatz an der Stadtkirche, dem Stadtgraben, dem großen Nordwallparkplatz und der Fußgängerzone gelegen. Früher wohnten dort die ärmeren Menschen, heute sind die teils kleinen und verwinkelten Fachwerkhäuser schön restauriert und nicht mehr preiswert zu haben.

Die Wasserzucht ist eine der historischen Straßen in Wunstorf. Quelle: Anke Lütjens

Abtei befindet sich seit etwa 1350 auf dem Hügel

„Die Abtei wurde um 1350 auf dem Hügel errichtet. Ursprünglich stand sie an der heutigen Stiftsstraße“, erläutert Rasche. Das sei auch urkundlich belegt mit einem Verkauf und einem Rückkaufsrecht. Bekannt ist, dass ab 1356 Äbtissin Jutta dort lebte. Die Abtei, das Wohnhaus der Äbtissinnen des freien weltlichen Stifts zu Wunstorf, war im Laufe der Jahrhunderte einem ständigen Wandel unterzogen, der von der Geschichte und dem bewegten Schicksal der Stadt bestimmt war.

Die Abtei ist seit dem Mittelalter Sitz der Äbtissinnen des Stifts gewesen. Quelle: Anke Lütjens

So werden Straßen benannt

Die Wahl von Straßennamen hat sich im Lauf der Geschichte gewandelt. In früheren Zeiten entstammten sie oft dem Sprachgebrauch, wurden nach ihren Bewohnern oder markanten Bauwerken und Landschaftsteilen benannt. Im Absolutismus wurden viele Straße nach Herrschern benannt, später auch nach Orten oder anderen weniger politischen Ordnungssystemen wie Künstlern, Blumen oder Ähnlichem. Heute macht die Stadtverwaltung in Wunstorf bei der Ausweisung von Baugebieten meist schon Vorschläge, über die Ortsräte und Ausschüsse beschließen. Jeden Namen darf es nur einmal in der Stadt geben.

Von Anke Lütjens