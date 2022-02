Wunstorf

Straßennamen auf der Spur – beispielsweise dem kurzen Straßenzug Am Burgmannshof zwischen Mittelstraße und Südstraße. Das Hotel am Burgmannshof ist ein Schmuckstück in Wunstorfs Innenstadt. Der Wunstorfer Architekt Adolf Heider hat es im Jahr 2005 gekauft, entkernt, umgebaut und im Jahr 2016 als Hotel eröffnet. Das Fachwerkgebäude drohte zuvor zu verfallen. Heider bekam für die Rettung des historischen Gebäudes im Jahr 2010 auch den Ortspreis. Das Baudenkmal steht unter Denkmalschutz.

Eine erste urkundliche Erwähnung fand das Haus im Jahr 1613 als „Burgmannenhof“ der Familie von Lenthe. Burgmannshöfe dienten der Sicherung des Einflusses der Stadtherren in Wunstorf. Die Burgmannen waren Adelige, die zur Verteidigung der Stadt verpflichtet waren und dafür besondere Privilegien genossen. Ende des 18. Jahrhunderts gab es eine erste Erweiterung in östlicher Richtung. Ein Erker kam am Ende des 19. Jahrhunderts hinzu – ebenso einige kleinere Umbauten.

In der Schlobbenriede gab es einen Burgmannenhof

Auch an der Straße Schlobbenriede gab es einen Burgmannenhof. Zwischen Schlobbenriede und Sophienstraße lag der Burgmannshof von Mandelsloh. Der war ein sogenanntes „Allodialgut“, also privates Eigentum der Familie. Hingegen war das Gut Düendorf nur Lehnbesitz derer von Mandelsloh. Lehen bedeutet ein Gut mit Gebäuden und Land, das der Eigentümer einem anderen überlässt.

Bei dem Haus Schlobbenriede 10/10a handelt es sich um das „kleine Wohnhaus“ des Stadtgutes derer von Mandelsloh, das einzige Gebäude, das den Stadtbrand von 1570 überstand. 1720 wurde es erneuert und in der Folgezeit mehrfach umgebaut. Im 19. Jahrhundert gelangte Oberstleutnant von Uslar-Gleichen durch Heirat in den Besitz des Hauses. Die übrigen Häuser sind Bauten des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts.

Namensbestandteil deutet auf Feuchtgebiet hin

„Der Namensbestandteil Riede (oder Riehe) deutet immer auf ein Feuchtgebiet, Feuchtwiesen, Sumpfland oder Ähnliches hin, zum Teil wird auch ein kleiner Wasserlauf mit seinen Ufern darunter verstanden“, erläutert Stadtarchivar Klaus Fesche. Hier ist auf die Grabenaue hinzuweisen, an der sie entlang führt.

Autor Achim Gercke („Die Altstadt Wunstorf“) deutet das „Schlobben“ in Schlobbenriede als Hinweis auf eine Schlupfgasse, also einen engen Weg oder Zwischenraum, durch den man hindurch schlüpfen konnte. Ursprünglich und bis ins 19. Jahrhundert habe der Name für das ganze Gebiet gegolten, so auch für die Sophienstraße, die auch eine Schlupfgasse zwischen den Häusern Nummer 50 und 51 Am Alten Markt gewesen sei.

Der Name der Straße Schlobbenriede deutet auf eine enge Gasse sowie Feuchtwiesen und einen Wasserlauf hin. Quelle: Anke Lütjens

Sophienstraße deutet auf Kurfürstin hin

„Der Name Sophienstraße bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die Kurfürstin Sophie, ursprünglich Sophie von der Pfalz, später auch Sophie von Hannover genannt, die im 19. Jahrhundert sehr populär war“, teilte Fesche mit. Ihr Briefwechsel mit Leibniz ist 1873 ediert worden. „Woher das Schlummer in Schlummerriede kommt, kann ich nicht sagen“, so Fesche weiter. Vor allzu einfachen Deutungen, dass das von Schlummern im Sinne von Schlafen käme, sollte man sich hüten – ein Sinn in dieser Richtung lässt sich auch nicht erkennen.

Auch in der heutigen Straße An der Wassermühle, der Straßenname weist auf die dortige ehemalige Wassermühle hin, gab es einen Burgmannshof. Der Besitz der Adelsfamilie vom Haus wurde nach Angaben der Stadt Wunstorf erstmals 1388 wegen eines Besitzwechsels in den Urkunden erwähnt. Teile des Besitzes gehörten ursprünglich zu den benachbarten Burgmannshöfen der von Reden und der von Bothmer, die dann mit diesem Hof vereinigt wurden.

Wirtschaftsgebäude sind nicht mehr erhalten

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts nutzt die Familie des jetzigen Eigentümers das Gebäude. Das Wohnhaus ist wohl noch vor 1800 errichtet. Das Baudenkmal ist zweigeschossig und traufständig. Das heißt, es ist zu einer Straße oder einem Platz orientiert. Mit diesen beiden Details verweist es auch auf die repräsentative Bedeutung eines früheren Adelshofes. Auch die Lage im Randbereich des alten Stadtkerns weist auf die Funktion als Adelswohnsitz mit Landwirtschaft hin. Die früheren Wirtschaftsgebäude sind nicht mehr erhalten.

Der Alte Markt ist einer der beiden großen Plätze im mittelalterlichen Wunstorf gewesen, heute ist er ein Parkplatz. Quelle: Anke Lütjens

Am Alten Markt stand mal das Feuerwehrhaus

Bereits im Jahr 1280 wird der Verkauf eines Hauses mit Steinkeller am Alten Markt bezeugt. Darauf weist ein Schild am Straßennamen hin. Der Alte Markt war einer der beiden größeren Plätze in der mittelalterlichen Stadt. Der Name deutet darauf hin, dass in früheren Jahren Markt betrieben wurde. In den Jahren von 1924 bis 1966 stand dort ein Feuerwehrhaus mit Schlauchturm.

Fläche dient jetzt als Parkplatz

Danach zog die Feuerwehr in das Gebäude an der Ecke Südwall/Barnestraße um. Auf dem Platz befand sich nach Informationen der Stadt ebenfalls ein Ackerbürgerhaus, das als „Herberge zur Heimat“ Wohnungslosen eine Bleibe bot. Seit 1968 steht kein Gebäude mehr auf dem Alten Markt. Die Fläche wurde für die Kunden der Innenstadt als Parkplatz hergerichtet. In den Jahren 2010/2011 erfolgte die Neugestaltung des Platzes.

Historischen Ursprungs sind auch die Namen der Straßen Am Nordwall, Südwall und Am Stadtgraben. Sie deuten auf die 1228 erstmals erwähnte Wallanlage hin, die die Stadt zum Schutz umgeben hat. Ein Straßenverzeichnis als Buch oder in digitalisierter Form gibt es laut Stadtarchivar Klaus Fesche noch nicht. „Aber Anregungen dazu aus der Politik hat es schon gegeben“, sagte er.

Die Geschichte hinter den Straßennamen Achternümme, Schlobbenriede, An der Dampfmühle, Am Fohlenstall: In Wunstorf und seinen Ortsteilen gibt es einige kuriose Straßennamen. Wir haben für eine kleine Serie einmal nachgefragt, welche spannenden Geschichten hinter den Namen stecken.

Von Anke Lütjens