Kolenfeld

Einen gewöhnungsbedürftigen Anblick bieten aktuell Hecken und Bäume an landwirtschaftlichen Wegen: Rund um Kolenfeld seien viele Hecken regelrecht „abgeschreddert“ worden, berichtet Leser Dieter Engelke. Am Weißen Damm, dem Wirtschaftsweg, der über die Kanalbrücke Richtung Wunstorf führt, sei er regelmäßig mit dem Rad unterwegs – dort habe ihn der Anblick besonders schockiert: „Das ist abgehäckselt, ohne Sinn“, findet er. Ob das im Sinne des Naturschutzes sei, bezweifle er.

Sträucher am Wirtschaftsweg in Kolenfeld sind einseitig beschnitten

So sind etliche Bäume und Sträucher nur von der Wegseite aus beschnitten – es macht den Eindruck, als sei ein Fahrzeug daran entlang gefahren und hätte auf einer bestimmten Ebene alles abrasiert. „So ist auch die Arbeitsweise“, bestätigt Stadtsprecher Alexander Stockum. Sämtliche Pflege- und Schnittmaßnahmen in der freien Landschaft würden bei jährlichen Befahrungen mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover abgestimmt, versichert er. Sträucher und Hecken etappenweise herabzusetzen sei gängige Praxis in der Landschaftspflege und trüge dazu bei, die Gehölze zu erhalten.

Pflegearbeiten sind bis Ende Februar erlaubt

Auch Insekten suchten sich in der kalten Jahreszeit einen geschützten Ort zum Überwintern. Viele verkröchen sich zum Beispiel im Erdreich oder Bodenlaub. Deshalb sei ein Rückschritt im Winter eine schonende Maßnahme auch im Hinblick auf die Insekten. Auch deshalb seien Rückschnittarbeiten nur in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Februar erlaubt, die Brut- und Setzzeit beginnt ja erst am 1. April.

An einer Benjeshecke, einem zwischen Gehölzen aufgeschichteten Haufen von Baum- und Strauchschnitt an diesem Weg nahe dem Kanal sind bereits im Januar Vogelstimmen zu hören – sie dient als Rückzugsort für eine ganze Reihe Tiere.

Vor der Kanalbrücke sind die abgeschnittenen Zweige zu einer Benjeshecke aufgeschichtet, die Tieren Unterschlupf bietet. Quelle: Kathrin Götze

Lesen Sie auch Hecke schneiden oder roden nur bis 28. Februar erlaubt

Immer mal wieder nähmen Bürgerinnen und Bürger die Pflegearbeiten zum Anlass für Beschwerden. Dass der Rückschnitt an dem Wirtschaftsweg ohne Sinn sei, könne er aber nicht bestätigen, sagt Stockum: „Es handelt sich um einen viel genutzten Weg, sowohl mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen als auch von Radfahrern – da müssen wir das Lichtraumprofil schon frei halten.“

Von Kathrin Götze