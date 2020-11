Wunstorf

Sind fehlende Parkplätze schuld am Sterben der Innenstadt? Über das Gutachten zum Parken in der Innenstadt entbrannte auf der Sitzung des Ortsrates Wunstorf eine lebhafte Diskussion. SPD und Grüne befürworten die darin gemachten Vorschläge. So sollen beispielsweise künftig auch Parkplätze am Straßenrand im Ring direkt um die Fußgängerzone Gebühren kosten. Zudem soll es eine Bedarfsampel an der Straße In den Ellern geben, damit Nutzer des neuen Parkplatzes am Schützenplatz diese sicher überqueren können. Bei großer Nachfrage könnte dieser noch erweitert werden.

Fehlende Parkplätze schrecken potenzielle Händler

Als wenig zielführend sehen hingegen CDU und AfD die angedachten Veränderungen. Dem Kunden werde es unbequem gemacht, in der Innenstadt einzukaufen, kritisiert Nicolai Balzer unter anderem die angedachten Parkgebühren an den Straßenrändern. „Jeder Mensch in dieser Stadt weiß, dass wir ein Parkplatzproblem haben“, sagt der CDU-Politiker. Interessenten für ein Geschäft in der Südstraße seien abgesprungen, weil es dort keine Stellplätze gebe. „Diese Straße stirbt. Und wenn diese Straße stirbt, stirbt der Rest auch“, fürchtet Balzer: „Uns laufen die Kunden weg.“

Geändertes Kaufverhalten hält Kunden fern

Renate Rohde, Sprecherin der Mehrheitsgruppe aus SPD und Grünen, bezeichnete es hingegen als „absoluten Quatsch“, dass fehlende Parkplätze einzig dafür verantwortlich seien. „Wir haben mittlerweile ein geändertes Einkaufsverhalten“, sagt die SPD-Politikerin. Im Internet könne man rund um die Uhr einkaufen. Sie erhofft sich durch die geänderten Zeiten des Dienstagsmarktes auf den Vormittag auch eine Entlastung der angespannten Parksituation zum Wochenmarkt am Freitag. „Die Situation ist angespannt, aber nicht so, dass man keinen Parkplatz findet“, ergänzt Kirsten Riedel ( SPD). Stadtbaurat Alexander Wollny schlägt vor zu prüfen. ob die Anordnung der Stellplätze auf dem Parkplatz an der Stiftstraße optimiert werden könnte.

Von Rita Nandy