Mit 60.000 Euro wird die Region Hannover in den nächsten fünf Jahren den Betrieb der Insel Wilhelmstein bezuschussen. Die Insel mit der alten Festungsanlage, der Speisewirtschaft und den kleinen Gästehäusern lässt sich nicht kostendeckend bewirtschaften. Die Hofkammer des Fürstenhauses Schaumburg-Lippe als Eigentümerin der Insel hatte an die Anlieger appelliert, sich stärker zu engagieren. Im Gegenzug wollen die Kommunen über die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) künftig auch mehr Einfluss nehmen.

Konzept soll in Kürze vorgestellt werden

Ein entsprechendes Konzept ist bereits seit Jahresbeginn in Arbeit, wie SMT-Geschäftsführer Willi Rehbock berichtet. Zum 1. Januar soll die Gesellschaft den Betrieb der Insel verantwortlich übernehmen, zunächst für fünf Jahre. Aktuell sind die beteiligten Kommunen und andere Institutionen dabei, ein Konzept dafür auszuarbeiten. Es soll noch im November vorgestellt werden. Zum 1. Januar müssten dann sämtliche Verträge mit Partnern neu unterzeichnet werden. Auch die Bewirtung werde in diesem Rahmen neu ausgeschrieben, sagt Rehbock. Dann könne sich natürlich auch der aktuelle Wirt Peter Dombrowski gerne bewerben.

Rehbock äußert Verständnis für das Vorgehen der Hofkammer. „So eine Insel kann eigentlich keinen Profit abwerfen“, sagt er. Schließlich müssten auch auch die alten Gebäude in Schuss gehalten werden. Seit langer Zeit laufe dort jährlich ein hohes Defizit auf, das die Region auch künftig nur zum Teil ausgleichen werde. Gleichzeitig spielt die Insel für den Tourismus am Steinhuder Meer eine wichtige Rolle – „sie ist ein 1-a-Ziel“, sagt Rehbock. Ihre Besucher brächten mehr Geld in die Region, als sie auf der Insel ließen. Wenn es so komme wie derzeit geplant, werde auch die Verwendung des öffentlichen Geldes transparent gemacht, verspricht er.

Klippert : „Es erinnert an Raubrittertum “

In der Regionsversammlung Anfang Oktober scheiterten Piraten und Die Partei mit dem Versuch, den Beschluss über den Zuschuss der Region Hannover zurückzustellen. Im Anschluss kritisierten sie den Vorgang in einer Pressemitteilung: „Verkehrswende, Hilfe für Obdachlose, Unterstützung von Schüler*innen wegen Homeschooling … Die Liste der Dinge, für die zur Zeit kein Geld da ist, wächst und wächst stetig. Da wundere ich mich, wie wir mit einem Mal Geld für diese Touri-Falle übrig haben können – und dann auch noch gleich 60.000 Euro jährlich abdrücken“, sagte Pirat Bruno Adam Wolf. Julian Klippert (Die Partei) meint, es sei obszön und erinnere an Raubrittertum, wenn ein Adelshaus die Region Hannover nötigen könne, Geld aus dem Nichts herbeizuzaubern. Das Geld sei für den Klimaschutz besser angelegt – gingen die sommerlichen Hitzewellen so weiter, könne man bald zur Insel Wilhelmstein laufen.

Fürst zu Schaumburg-Lippe nimmt Stellung

Alexander Fürst zu Schaumburg Lippe. Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe nahm jetzt auf einer Facebook-Seite mit dem Titel „Der deutsche Adel“ Stellung. Zunächst fast ironisch: „Das Problem ist, dass ein Adeliger horrende Ausgaben vermeiden möchte, obwohl die Gelddruckmaschine, die er von seinen Vorfahren geerbt hat, im Keller vor sich hinrattert. Das Problem ist, dass ein Besitzer historischer Immobilien sich standhaft weigert, im öffentlichen Interesse der eigenen Pleite Vorschub zu leisten, statt das öffentliche Interesse von der Öffentlichkeit mitfinanzieren zu lassen.“ Fürst zu Schaumburg-Lippe hatte kürzlich auch andere Gastronomiebetriebe am Schloss Bückeburg geschlossen, weil sie regelmäßig Verluste einfuhren.

Später wird er noch deutlicher: „Die Region nähme erheblichen Schaden, wenn wir gezwungen wären, die von diesen Leuten zwar sogenannte, aber dennoch hochgradig unwirtschaftliche „Touri-Falle" Wilhelmstein stillzulegen, was aber passieren müsste, wenn wir die Last der Verantwortung nicht aufteilen“, schreibt er, und weiter: „Deutlich sechsstellige Verluste in jedem Jahr kann mein Betrieb auf Dauer nicht querfinanzieren. Das wissen alle Verantwortlichen, und zu denen möchte ich die einigermaßen skurrile Koalition aus ,Die Partei’ und Piraten nicht unbedingt zählen. Letztere nenne ich gerne die Kinder-SED, während ich die Ersteren überhaupt nicht als politische Kraft ernst nehmen kann.“

