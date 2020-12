Wunstorf

Das Hin und Her rund um den Weihnachtsmarkt geht weiter. Einzig ein Schmalzkuchenbäcker wird ab Donnerstag seinen Stand in der Fußgängerzone aufbauen. Am Mittwoch ist auch der Verkäufer von gebrannten Mandeln abgesprungen. Eigentlich sollten bereits ab Montag vier bis fünf Buden für weihnachtliches Flair in der Innenstadt sorgen. Doch ein Streit mit der Marktgilde und die verschärften Corona-Vorschriften ließen Schausteller abspringen.

Marktgilde lenkt ein

„Die Marktgilde hat sich quer gestellt“, ärgert sich der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Christoph Rüther. Für Streit hätten Standorte der Buden sowie der Bratwurststand gesorgt. Bratwurst verkauft auch ein Händler auf dem Wochenmarkt. Den möchte Carlos Aragues Bremer, Prokurist der Marktgilde, schützen, sagt er auf Nachfrage. Sein Kompromissvorschlag: Der Stand von Schausteller Lars Stummer dürfe an Markttagen ab 13 Uhr öffnen.

Anzeige

Schausteller kann sich kein finanzielles Risiko leisten

„Grundsätzlich hatten wir vor, am Weihnachtsmarkt in Wunstorf teilzunehmen“, sagt Stummer. Doch der zugedachte Platz vor der Eisdiele Martino sei ungünstig, die kleine Mauer im Weg. Und auch die Vorschrift, dass nur außerhalb der Fußgängerzone gegessen werden dürfe, ließen den Sprecher der Schausteller abspringen. Der Geschmack leide, wenn die Bratwurst verpackt und erst später verzehrt werden kann. „Die Wurst schmeckt am besten auf die Hand.“ Bis zuletzt habe er gehofft, dass er nach Wunstorf kommen könne. „Das schmerzt schon“, bedauert Stummer. Aufgrund der fehlenden Einnahmen durch die Corona-Pandemie könne er jedoch kein finanzielles Risiko eingehen, falls der Verkauf nicht so läuft, wie erhofft.

Vorweihnachtszeit immer in Wunstorf verbracht

Albert Dormeier kannte bisher in der Vorweihnachtszeit nichts anderes, als in Wunstorf Glühwein und Feuerzangenbowle zu verkaufen. Zudem betreibt er das Kinderkarussell. Das Alkoholverbot macht sein Geschäft zunichte. Damit die Kasse wenigstens ein wenig klingelt, steht er in seiner Heimatstadt Bassum mit einem kleinen Imbiss auf einem Supermarktparkplatz. Hinzu kommen soll noch ein Stand mit Schmalzkuchen vor einem Baumarkt. Zudem betreibt er ein Curry-Wurst-Taxi. Die Nachfrage sei allerdings eher schleppend, erzählt Dormeier.

Gespräche über Weihnachtsmarkt laufen seit Sommer

Die ersten Gespräche über einen Weihnachtsmarkt habe es zwischen Werbegemeinschaft, den Sprechern der Schausteller und der Stadt bereits im August gegeben, berichtet Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm. Immer wieder durchkreuzten neue Coronaverordnungen die Pläne. Angedacht war beispielsweise ein durch Tannen eingerahmter Markt vor der Stadtkirche mit Ein- und Ausgang. Die Werbegemeinschaft hatte die Idee, einen Drive-In-Weihnachtsmarkt mit Buden auf dem Schützenplatz anzubieten. Die Schausteller fürchteten allerdings, dass sich dieser nicht rentiere. Übrig blieben zuletzt höchstens fünf Buden verteilt in der Innenstadt. „Wir haben deutliches Interesse, dass da ein paar Stände sind“, betont der Wirtschaftsförderer. Vielleicht findet sich ja spontan noch jemand, der ein wenig weihnachtliche Stimmung in der Fußgängerzone verbreiten möchte.

Lesen Sie auch

Von Rita Nandy