Wunstorf/Blumenau

Nach einem Kurzschluss in einer Trafostation in Blumenau ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Stromausfall gekommen. Davon betroffen war neben Blumenau ein großer Teil der Kernstadt. Das teilte Netzbetreiber Avacon auf Nachfrage der Redaktion mit. Der Stromausfall ereignete sich um 1.35 Uhr. Mitarbeiter des Stromversorgers machten sich unverzüglich daran, den Schaden zu beheben. Um 3 Uhr brannten die Straßenlaternen wieder. Allerdings sorgten Ausfälle der Computernetzwerke dafür, dass in manchen Betrieben am Morgen die Arbeit erst verspätet aufgenommen werden konnte.

Von Albert Tugendheim