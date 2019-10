Wunstorf

Einblicke in die hohe Politik hat die Wunstorfer Studentin Katja Fiedler bei einem Praktikum im Berliner Büro der Bundestagsabgeordneten Caren Marks ( SPD) bekommen. Die 23-Jährige studiert an der Universität Hannover Politik und Geschichte und begleitete die Politikerin während der vier Wochen unter anderem in die Fraktionsarbeitsgruppe für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und den entsprechenden Ausschuss des Bundestages. Außerdem erlebte sie Veranstaltungen im Familienministerium, in dem Marks als Parlamentarische Staatssekretärin wirkt.

Die Bundestagsfraktion bietet ihren Praktikanten darüber hinaus ein umfassenderes Programm an, über das Fiedler auch eine Regierungspressekonferenz, das ARD-Hauptstadtstudio und die Parteizentrale der SPD besuchen konnte. „Was ich erlebt und gelernt habe, steht in keinem Lehrbuch“, sagte die Studentin am Ende ihres Praktikums. Marks findet es wichtig, jungen Leuten zu zeigen, wie die parlamentarische Arbeit in Berlin funktioniert.

Von Sven Sokoll