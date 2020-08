Luthe

Über die Folgen des Klimawandels und den Zustand des Waldes hat sich am Montagnachmittag der Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner ( CDU) im Luther Forst an der Bundesstraße 441 informiert. Mitglieder des Rates der Stadt Wunstorf und des Ortsrats haben ihn bei dem Rundgang mit dem Vorsitzenden der Forstgenossenschaft Luthe, Sebastian Bölsing, begleitet. Dieser informierte die Teilnehmer über Schäden im Wald und darüber, wie die Forstgenossenschaft gegensteuert.

Sturm vernichtet Bestand an Kiefern und Fichten

In der Genossenschaft haben sich 80 private Waldbesitzer zusammengeschlossen, die 90 Anteile halten. Der Luther Wald erstreckt sich auf einer Fläche von rund 61 Hektar zwischen Bundesstraße und Mittellandkanal. Gleich am ersten Punkt – vor der neuen Bahnbrücke – ist der erste große Schaden zu sehen. „Hier war vorher ein Altbestand an Kiefern. Sturm Friederike hat sie im Januar 2018 alle platt gemacht“, erläutert Bölsing. Die Bäume sind entwurzelt worden oder abgebrochen. „Sturmholz erzielt auch einen geringeren Preis“, sagt Forstgenossenschaftler Bölsing. Stehen geblieben sind Eichen und Buchen, mit denen die Fläche nun wieder aufgeforstet wird.

Sturm „Friederike“ hat eine Schneise in den Wald geschlagen und Fichten vernichtet. Quelle: Anke Lütjens

Eine regelrechte Schneise ist an einer anderen Stelle von „Friederike“ in den Wald geschlagen worden. Hier hat der Sturm 50 bis 60 Jahre alte Fichten vernichtet. „Den Rest haben die Dürrejahre und Schädlinge erledigt“, betonte Bölsing. Die Fläche wird mit Lärchen und Buchen wieder aufgeforstet. Durch die Mischung ergibt sich eine höhere Bodenqualität und die Bäume sind stabiler gegen Wind. Ein Pilz, der aus dem Baltikum durch Wind nach Mitteleuropa gekommen ist, führt zu einem Absterben von Eschen. „Fast 90 Prozent der Eschen in Deutschland werden zugrunde gehen. Auch die Fichten werden verschwinden“, ist sich Bölsing sicher. Das Waldsterben stelle nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch einen ökologischen Schaden dar.

Andere Baumarten werden angepflanzt

Das Gesicht des Luther Forstes wird sich mit dem Anpflanzen anderer Baumarten, die resistenter gegen klimatische Einflüsse sind, wandeln. Dazu gehören unter anderem Walnuss, Bergahorn, Kirsche, Schwarznuss, Douglasie, Küstentanne, Baumhasel, Esskastanie, Libanon- und Atlaszedern. „Mischbestände, die durch andere Arten erweitert werden, sind sinnvoll“, sagt Bölsing. Ziel sei, das Risiko von Schäden zu minimieren. „In 40 Jahren können dann unsere Enkel vielleicht etwas am Wald verdienen. Sie müssen dann neu entscheiden, was passiert“, so der Forstgenossenschaftler.

Stürme und Schädlinge vernichten Bäume im Luther Forst. Quelle: Anke Lütjens

Land fördert Wiederaufforstung in privaten Wäldern

„Wie können wir ihnen helfen?“, erkundigte sich der Landtagsabgeordnete Lechner. Innerhalb eines Förderprogramms von Bund und Land zur Verbesserung der Agrarstruktur stellt das Land Niedersachsen in diesem Jahr privaten Waldbesitzern 35 Millionen Euro für die Wiederaufforstung zur Verfügung. Bölsing machte deutlich, dass das Verfahren für den Einzelnen kompliziert und aufwendig ist. „Der Förster sollte mit den Waldarbeitern im Wald arbeiten und keine 30-seitigen Anträge ausfüllen“, unterstrich Bölsing. Auch reichten seiner Ansicht nach die personellen Kapazitäten zur Bearbeitung der Anträge bei der Landwirtschaftskammer nicht aus.

Die Förderung richtet sich zudem nach der Art der Anpflanzungen. Dafür gibt es einen ganzen Katalog. Lechner versprach, dass er sich erkundigen wolle, wie viel an Fördergeld bereits abgerufen sei. „Das muss natürlich nachvollziehbar sein, weil es sich um Steuergelder handelt“, sagte der Landtagsabgeordnete. Durch den Bau der neuen Bahnbrücke mussten Bäume gefällt werden. „Als Entschädigung muss die Bahn einen neuen Waldrand anlegen“, sagte Bölsing.

Anke Lütjens