Großenheidorn

Relativ glimpflich scheint Herbststurm Ignatz über Wunstorf hinweg gestrichen zu sein. Bis zum Nachmittag lag lediglich eine Meldung über einen umgestürzten Baum an der Strandallee in Großenheidorn vor. Die kräftige Birke, die am Rand einer neu angelegten Parkfläche stand, kippte mitsamt Wurzelballen um und fiel in Richtung eines Gartens. Sie verfehlte das nahe stehende Haus und begrub nur ein Zaunelement unter sich.

Lesen Sie auch Ortsrat Großenheidorn berät über Birken in Strand

Nicht ohne Grund habe der Ortsrat Großenheidorn seinerzeit beschlossen, die Birken im Ortsteil Strand zu ersetzen, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum dazu. Bereits im Herbst 2017 hatte ein Sturm mehrere Bäume dort umgeworfen. Kürzlich hat die Stadt eine ganze Reihe Birken in dem Bereich fällen lassen – Ersatzpflanzungen sind geplant.

Von Kathrin Götze