Das Sturmtief „Mortimer“, das in der Nacht zu und am Montag wütete, hat den Wunstorfer Feuerwehren einiges an Arbeit beschert. Meist beseitigten die Einsatzkräfte umgestürzte Bäume oder abgebrochene große Äste. Die Feuerwehr der Kernstadt war seit 6 Uhr morgens im Einsatz. Die Einsatzkräfte beseitigten Sturmschäden in der Hindenburgstraße, in der Mühlenkampstraße, am Nordwall und in der Straße Nordrehr. In der Mühlenkampstraße stürzte ein Baum auf zwei geparkte Autos und beschädigte diese. Vier Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Wunstorf waren im Einsatz.

Die Feuerwehr Blumenau rückte mit einem Fahrzeug aus, um einen Sturmschaden auf der Landesstraße zwischen Liethe und Bordenau zu beseitigen. Auch die Feuerwehr Großenheidorn war mit einem Fahrzeug unterwegs, um einen Sturmschaden zu beseitigen. Am Pickertsberg war ein Baum auf ein Haus gestürzt. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute im Einsatz.

