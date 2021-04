Wunstorf

Erst müssen statische Probleme in der Wunstorfer Stiftskirche behoben werden, bevor die laufende Sanierung abgeschlossen und die Stiftskirche wieder geöffnet werden kann, bestätigt Hans-Christian Biallas, der Präsident der Klosterkammer Hannover, die für die Sanierung verantwortlich ist. Die statischen Mängel wurden erst während der Sanierung aufgedeckt. Die gute Nachricht dabei: Eine technische Lösung dafür wurde gefunden und soll innerhalb von fünf Monaten baulich umgesetzt sein.

Bereits vor Wochen hatte die Lenkungsgruppe zum Stifts- und Stadtjubiläum entschieden, die Jubiläumsfeiern aufgrund der Pandemie ins nächste Jahr zu verschieben. Den unvorhergesehenen Baumaßnahmen in der Stiftskirche kommt diese Entscheidung entgegen. Michael Hagen, der Superintendent des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, sieht in der Verschiebung der Jubiläumsfeiern aber auch Chancen für weitere Überlegungen für die Zukunft.

Zukunft der Kirchen kann nur gemeinsam sein

„Es geht bei diesem Jubiläum von Stift und Stadt darum, das was da ist zu heben und ins Bewusstsein zu bringen. Gleichfalls danach zu fragen, welche Relevanz es für uns heute hat“, erklärt Hagen. Das Gebäude der Stiftskirche lasse sich nicht losgelöst von der Geschichte sehen. Die gemeinsame Gestaltung des Jubiläumsprogramms sieht er daher auch als „einen Prozess, der in Gang ist und in Gang bleiben sollte“. Nicht nur als Reflexion, sondern auch im konkreten ökumenischen Handeln.

„Wir haben als Kirchen als Zukunft nur eine gemeinsame Zukunft.“ Daher möchte er auch alle Fragen zulassen, die die Zukunft betreffen, somit auch die Frage nach einer eventuellen gemeinsamen Nutzung von Kirchengebäuden. „Das wird sicherlich in den nächsten Jahren immer stärker an Bedeutung zunehmen. Nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung der Kirchenmitglieder.“

Klosterkammer sieht Spielraum

Was eine eventuelle gemeinsame ökumenische Nutzung der Stiftskirche betrifft, stehe die Klosterkammer als Eigentümerin dem nicht im Wege, betont Biallas: „Derartige Überlegungen beeinflussen wir nicht. Die Stiftsgemeinde hat das Recht der Nutzung von uns bekommen. Somit bleiben diese Fragen Aufgabe des Kirchenvorstandes dieser Kirche. Er hat alle Freiheit, auch etwas Neues auszuprobieren.“ Gegründet wurde die Stiftskirche einst als ein Raum für den Gottesdienst einer Frauengemeinschaft sowie für die Christen in Wunstorf.

Im Zuge der Reformation wurde sie evangelisch und gelangte als reformatorisches Erbe in den Besitz der Klosterkammer. Die Klosterkammer ist eine Sonderbehörde des Landes Niedersachsen, die vier öffentlich-rechtliche Stiftungen verwaltet. Zu dem Stiftungsbesitz gehören auch 43 Kirchen und Dome. „Vieles von dem, was für die kirchlichen Gebäude konstitutiv war, wurde in evangelischer Tradition weitergeführt. Also kein Abbruch und Ende, sondern ein Aufbruch in eine neue Tradition“, erläutert der Präsident der Klosterkammer.

Auch für die Klosterkammer habe die Stiftskirche eine herausragende Bedeutung, betont Hans-Christian Biallas, der Präsident der Klosterkammer Hannover, die für die Sanierung der Wunstorfer Stiftskirche verantwortlich ist. Quelle: Klosterkammer / Jens Schulze

Auch das katholische Bistum Hildesheim verweist in dieser Frage auf die katholische Gemeinde und die Ökumene vor Ort. Von dort müssten zunächst entsprechende Vorstellungen und Wünsche an das Bistum herangetragen werden, erklärt der Bistumssprecher Volker Bauerfeld, „ehe sich das Bistum Hildesheim dazu verhalten könne“. Im Bistum Hildesheim gebe es lange und gute Erfahrungen damit, was die gemeinsame Nutzung von Kirchenräumen angeht. Außerdem bestehe eine sehr große Offenheit gegenüber einer ökumenischen Zusammenarbeit.

Pastor sieht mehrere Ebenen

Thomas Gleitz, Pastor der Stiftskirche, sieht im gemeinsamen Jubiläum von Kirche und Stadt mehrere Ebenen. „Ich würde mir wünschen, dass das Jubiläum der Ökumene vor Ort einen weiteren Impuls gibt, dass wir uns weiter aufeinander zubewegen.“ Das Vertrauen nach 500 Jahren Trennung sollte auf beiden Seiten weiterhin wachsen. „Es gab in den zurückliegenden Jahren seitens der katholischen Kirche eine zunehmende Betonung der Trennung, was auch vor Ort vieles gebremst hat, obwohl man in Wunstorf schon weiter war“, schilderte Gleitz den Hintergrund.

Grundsätzlich sei aus seiner Sicht eine gemeinsame Nutzung der Stiftskirche denkbar, was aber langsam wachsen müsse. Zuvor gebe es eigene Fragen zu klären, so der Leiter der Stiftsgemeinde. „Wir haben drei große evangelische Stadtgemeinden und müssen uns fragen, wie lange wir uns das noch leisten können. Dann wird zu klären sein, was wir mit den Kirchengebäuden in der Stadt machen.“ Im Moment sei man noch nicht soweit für eine gemeinsame Nutzung der Stiftskirche mit der katholischen Pfarrgemeinde. „Im Jubiläumsjahr wird es aber selbstverständlich gemeinsame Auftritte geben.“

Restauriert aber noch mit Schutzplane geschützt: Das Sakramentshäuschen im Altarraum der Wunstorfer Stiftskirche ist ein deutliches Kennzeichen katholischer Nutzung dieses Sakralgebäudes. Quelle: Winfried Gburek

Dass die 1150-jährige Geschichte Wunstorfs auch eine christliche Geschichte ist, und das Christentum die Stadt mitgeprägt habe, darüber sind sich Superintendent Hagen und Pastor Gleitz einig und nennen Beispiele. Allem voran steht für sie hierbei der Umgang miteinander in Toleranz, mit dem Hinsehen auch auf die Schwächeren. Dass sich Wunstorf eine Einrichtung wie den Tagestreff für Wohnungslose leiste, wo Nächstenliebe konkrete Gestalt annehme. Die Einrichtung der Tafel, die aus einem Impuls einer Woche der Diakonie hervorgegangen sei, ebenso die Kleiderkammer und die Evangelische IGS. Hinzu kämen die Altenheime, „die bei uns mitten in der Innenstadt gebaut wurden um zu sagen: Wir schließen keinen aus“, hebt Gleitz hervor.

Jubiläum geht in die Anfänge der Christianisierung zurück

Es sei für ihn als Pastor vor Ort etwas „Sensationelles, dass eine evangelische Gemeinde so ein Jubiläum feiern darf. Auf eine Tradition zurückzublicken, die weit über die Reformation hinaus, nahezu in die Anfänge der Christianisierung Norddeutschlands zurückgeht. Zu sehen, dass wir als Christen in dieser Stadt gewachsen sind.“

Das gesamte Kirchenschiff wurde eingerüstet, um alle Bereiche baulich in Augenschein zu nehmen. Oberhalb des Gerüstfeldes, über dem verschalten Altar, wartet in der Vierung das Gewölbe auf eine verbesserte Statik. Quelle: Winfried Gburek

Das Stift- und Stadtjubiläum wird – wenn auch mit Verspätung – stattfinden können. Denn auch für die Klosterkammer habe die Stiftskirche eine herausragende Bedeutung, als eine der ältesten Kirchen in Niedersachsen, betont Biallas. „Doch zuvor müssen wir das romanische Gewölbe in der Vierung der Kirche sanieren, was nicht eingeplant war und die Baumaßnahmen um fünf Monate verlängert. Die Gesamtkosten werden sich dadurch voraussichtlich um einen hohen fünfstelligen Betrag erhöhen, der derzeit noch nicht genauer beziffert werden kann.“

Es handelt sich um Schäden nach einem Brand über dem Gewölbe aus dem 12. Jahrhundert. Ein Brand im 14. Jahrhundert führte vermutlich dazu, dass das Gewölbe zusätzlich Schaden nahm. Die Standsicherheit der westlichen Gewölbekappe ist eingeschränkt. Es ist geplant, das Gewölbe mit einer Stahlbeton-Konstruktion zu sichern.

Von Winfried Gburek